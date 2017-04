Luis Stewart Pérez va para Saprissa, afirma presidente generaleño

Jugador se despide de Pérez Zeledón

El jugador Luis Stewart Pérez dejó Pérez Zeledón y su destino está en el Deportivo Saprissa, afirmó a La Nación el presidente generaleño, Juan Luis Artavia.

El dirigente sureño comentó que hasta este miércoles todo estaba listo para renovar al atacante; sin embargo, la oferta morada cambió el panorama.

"Estaba todo negociado, pero ayer en la tarde me pidió una reunión y me dijo que le estaban dando un poco más de plata en Saprissa, entonces se va para Saprissa, no lo pudimos retener", afirmó Artavia.

Artavia dijo que es una baja sensible para el equipo, sobre todo por el tiempo que ha estado con ellos. Eso sí, reconoce que es una buena oportunidad.

"Tiene 30 años, familia, es más plata... eso es en pro, en contra sería que vaya y Saprissa lo siente o que lo metan y no funcione y lo quemen, pero él lo sabe porque ha pasado con muchos jugadores", recalcó.

Los generaleños ya tienen listo el sustituo de Pérez, pero Artavia no quiso dar detalles.

"Lo estábamos previendo (las salidas) y tenemos otro jugador, a mediados de la semana próxima decimos quiénes son las contrataciones".

Pérez fue el jugador más regular de los generaleños en el Verano 2017, con 1772 en las 22 fechas.











