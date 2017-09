Luis Diego Rivas vs. Patrick Pemberton, un duelo en el arco entre un consolidado y una gran promesa

Cartago

Uno apenas acumula tres juegos como estelar en el arco de Cartaginés, el otro suma 307 con Alajuelense; a uno se le considera como una gran promesa de 20 años, mientras que el otro es un consolidado de 35. Este es el duelo que se presentará en el arco entre el juvenil Luis Diego Rivas y el experimentado Patrick Pemberton.

Rivas y Pemberton serán rivales por primera vez en la máxima categoría, cuando se midan el próximo domingo en el Estadio Nacional a las 4 p. m. Un enfrentamiento de contrastes entre un arquero que debutó el 6 de mayo del 2015 ante Limón y atesora el detener un penal en ese mismo partido como su principal logro en el fútbol mayor.

Por su parte, Patrick ya se colgó cinco medallas de campeón como estelar (Invierno 2010, Verano 2011, Invierno 2011, Invierno 2012 e Invierno 2013). Además, es referente de la Liga, sabe muy bien lo que es defender la camiseta de la Selección y fue parte de la Tricolor que participó en Brasil 2014.

El guardameta rojinegro ya tocó la gloria, forjó un nombre y se ganó el respeto de todos, mientras que el blanquiazul es un talento surgido de la cantera y da señales de contar con el potencial para brillar; sus cualidades le valieron para adueñarse de la titularidad, sin importar la edad.

El brumoso, oriundo de Pacayas, tiene el ADN de los centenarios impregnado, no solo porque su familia es seguidora del club, sino porque desde hace más de cuatro años llegó a la liga menor del equipo, pasó para la sub-17, el alto rendimiento y ahora carga con la responsabilidad de ser titular.

Rivas se adueñó del arco hace tres fechas, gracias a la confianza del técnico Javier Delgado, a quien no le tembló la mano para ponerlo a jugar. Frente a Herediano, Liberia y Guadalupe el juvenil se mostró seguro, destacó con sus intervenciones y se robó los aplausos de una afición deseosa de ver destacar a sus prospectos.

El cancerbero recibió tres goles, pero colaboró para sacar dos triunfos al hilo (contra los liberianos 1 a 0 y ante los guadalupanos 2 a 3) que tienen a la institución de sus amores peleando por meterse en zona de clasificación.

"Me he sentido muy bien. La espera ha sido con trabajo y con esfuerzo. Siempre he tenido mucha fe en Dios y solo estaba esperando el momento. Tengo más de cuatro años de estar en Cartaginés y siempre tenía esa consigna de estar ahí en la titular. Este era el primer objetivo, pero creo que hay mucho más adelante", manifestó.

Luis Diego nunca jugó de manera oficial en el Nacional, tampoco intercambió palabras hasta ahora con Pemberton y mucho menos sabe lo que es enfrentarse a la Liga en Primera, por lo que el compromiso tiene un significado especial y afirma vivirlo con mucha emoción.

No obstante, dice estar enfocado y preparado para todo lo que venga. Esta promesa no tiene pena en reconocer que Patrick era un referente para él años atrás.

"Patrick es un portero al que hace unos años veía de lejos y siempre decía que era un gran arquero, tiene muy buenas condiciones y me gusta mucho su forma de atajar. Ahora lo tendré al frente y creo que será una bonita experiencia. El partido lo vivo con la misma responsabilidad, intento estar tranquilo en todos los juegos y sabiendo que debo tomar buenas decisiones", añadió.

El juvenil no se olvida de sus raíces y por lo mismo agradece a Adrián Leandro, actual asistente técnico de Delgado, y Greivin Mora, entrenador de liga menor, quienes lo guiaron y aconsejaron en su etapa formativa. Además, agradece al Sheriff, quien no dudó en recurrir a él y darle la responsabilidad.

Delgado da respaldo. Javier Delgado repite una y otra vez que no ve edades a la hora de elegir sus titulares, sino que se basa en rendimientos y por lo mismo no tuvo problema alguno a la hora de decidir que era el momento de colocar a Luis Diego Rivas como estelar.

El Sheriff dice estar complacido por lo que hace su joven portero y ratifica que tiene toda la confianza puesta en un muchacho que conoció antes de ser entrenador de los blanquiazules y a quien le resalta su forma de entrenar.

"A nosotros no nos dio ningún temor ponerlo. Probablemente muchos pensarían que la situación no estaba para dar una oportunidad como esta, pero consideramos que era el momento y ha respondido muy bien. Cuando estábamos en la negociación para llegar a Cartaginés pude ver dos partidos del alto rendimiento y ahí visualicé a varios jugadores, entre ellos Rivas, quien fue determinante y me llamó la atención", manifestó el timonel.

Delgado inició el torneo con Marco Madrigal en la portería, pero luego de la derrota 3 a 0 contra Saprissa decidió hacer un cambio y hasta ahora la movida le ha resultado, no solo por lo hace Luis Diego, sino porque está puliendo a una de las promesas de la cantera.

"Es un muchacho muy serio, esforzado y trabaja muy bien, al igual que Marco Madrigal y Jonathan Chaves, quienes son complemento. Rivas va a seguir mientras nos dé solidez, no desechamos a nadie, Marco Madrigal está luchando y si tenemos que cambiar lo haríamos", concluyó el técnico.