Juvenil Luis Hernández aspira regresar a Saprissa para jugar

Luis Hernández, el juvenil Sub-21 que más minutos tiene en este torneo (1.170 minutos), es ficha de Saprissa, pero está a préstamo en Grecia. Fue capitán en el Mundial Sub-17 de Chile 2015 y en el Sub-20 de Corea.

Afirma que, como todo juvenil, ha tenido que quemar etapas. Reconoce que la cesión por estos seis meses fue un buena determinación, pues le ha permitido adquirir experiencia en Primera División.

Es claro al mencionar que si se hubiera quedado en el Montruo, a esta altura del campeonato tal vez no hubiera debutado.

¿Cómo ha sido el debut en Primera División? Muy contento porque me dieron la oportunidad en Grecia, me he sentido muy bien en un grupo donde hay muy buenos líderes. El plantel tiene una idea de juego que me beneficia mucho y el técnico Wálter Centeno me da libertad de hacer movimientos importantes. ¿Cómo fue irse a préstamo a Grecia? Douglas Sequeira, en ese momento asistente técnico del equipo, me habló y me dijo que estaban muy interesados en mí. Luego hablé con mi familia y creo que tomé una muy buena decisión, supongo que en estos momentos no estaría jugando en Saprissa. En la presente temporada he jugado bastantes minutos y fue una buena decisión, ya a esta edad (20 años) uno quiere empezar a tener minutos, sino se estanca.

¿Qué le ha dicho Wálter Centeno?

Me ha ayudado mucho, es un técnico que da mucha confianza, que es diferente a los demás porque te enseña mucho, dice qué hacer y qué no, qué le gusta y qué no. Te va guiando y da buenas herramientas para hacer lo que a él le gusta.

¿Cuál es la meta en el Municipal Grecia? La idea es clasificar entre los primeros cuatro, está difícil, pero hay cinco o seis clubes en la pelea. Trabajamos para eso, para estar arriba y clasificar.

¿Cuánto le costó debutar en Primera, porque quemó todas las etapas?

Más que todo era un tema de paciencia porque había estado en dos mundiales y mis compañeros de Selección están jugando en sus clubes y yo no. Creo que lo quería era empezar a jugar porque los minutos me dan confianza, rodaje y continuidad y es lo que nos alimenta para llegar a la Selección.¿La idea es volver a Saprissa o continuar a préstamo? Mi idea es jugar en Saprissa, es la idea de cualquier jugador, quiero tener minutos en Saprissa y tener mi carrera ahí, quiero intentar hacerlo ahí, pero tendría que hablar con ellos para ver si me van a tomar en cuenta porque la idea, obviamente, es jugar y preferiría hacer carrera teniendo minutos y continuar jugando.

Uno ve que en el fútbol internacional que debutan jugadores jóvenes en clubes importantes. ¿Por qué cuesta tanto en Costa Rica? Hay que darles continuidad a los jugadores jóvenes, en ocasiones se debuta a uno y vuelve a aparecer seis meses después. La diferencia del fútbol internacional es que le dan continuidad, así se va sintiendo más confianza y se va quitando ese miedo del inicio. En el país falta la continuidad al jugador joven. ¿Siente que es un tema de cultura porque en otras partes del mundo debutan jugadores más jóvenes? Sí, igual lo hace México por ejemplo, lo hacen muchos países élites y siento que aquí hace falta un poco más de eso. ¿Qué les dice a los jóvenes que aún esperan una oportunidad para debutar?

Les digo que hay que tener paciencia, fui el jugador del Mundial de Corea que tuvo que tener más calma porque estuve entre los cuatro últimos para entrar debutar en la Primera.

¿Qué proceso de Selección sigue para usted? ¿Está con la preolímpica? Sí, en el proceso preolímpico están viendo jugadores, en esta convocatoria llamaron a la mayoría que fueron al Mundial Sub-20 en Corea y pronto empiezan más los entrenamientos. Estoy en este proceso.