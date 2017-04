Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Luis Ángel Landín asegura no llegar presionado a Herediano por falta de gol de delanteros

Deportes Luis Ángel Landín asegura no llegar presionado a Herediano por falta de gol de delanteros

Luis Ángel Landín, anunciado este jueves como nuevo jugador del Herediano, quiere escribir su propia historia con el conjunto rojiamarillo. No considera que la mala temporada de la mayoría de los delanteros del club sea un factor que lo vaya a presionar.

Landin marcó 13 goles en este torneo con Pérez Zeledón, misma cantidad con la que cuentan los actuales artilleros del Team: Jairo Arrieta con 10, Víctor Núñez con tres y Jorge Alejandro Castro, quien no tiene goles en el certamen.

"Estoy contento, la verdad muy feliz porque se me está presentando una oportunidad que solo Dios y el trabajo diario me dieron. Estoy muy contento y esperando cumplir con las expectativas. Llegamos a un acuerdo por dos años", explicó Landín.

El jugador estuvo presente en 17 de los 22 juegos del Pérez Zeledón en este certamen, en los que acumuló 1.283 minutos en el terreno de juego.

El representante de Landín, Ernaldo García, le confirmó a La Nación que el delantero azteca interesaba en Alajuelense y Saprissa, aunque solamente los florenses hicieron una oferta formal.

"Hubo varias opciones y por eso traía la cabeza vuelta loca, pero el equipo que fue más concreto en el momento fue Herediano, fueron los que confiaron en mí al 100%, fueron más concretos y más directos", dijo Landín.

Para el delantero azteca, jugar en la Liga de Campeones de la Concacaf y pelear por el campeonato nacional fueron puntos clave para vincularse al Herediano.

"Analizamos todo lo que implica jugar en el Herediano, que es estar en Concacaf y en un equipo que lucha campeonatos, entonces todo eso influyó para tomar la decisión", añadió.

LEA:Luis Ángel Landín es nuevo delantero de Herediano

Los seguidores del Herediano han mostrado su aprobación por la contratación del ariete, quien jugó el último año con el Municipal Pérez Zeledón, según lo han expresado en redes sociales.

"Trataré de hacer mi propia historia al llegar al club. Me alegra y me motiva que los aficionados estén contentos y dejarles en claro que cada entrenamiento y cada partido lo voy a jugar a muerte", comentó.

Landín se une a la lista de jugadores mexicanos que han estado en el equipo rojiamarillo de forma reciente, como Antonio Pedroza, Luis Omar Hernández, Julio César Pardini, Alfonso Nieto, Edgar Solís y Moctezuma Serrato.

El goleador del Municipal Pérez Zeledón en el actual torneo sueña con la posibilidad de vestir la camiseta de la selección mexicana. De hecho, una publicación de la cadena ESPN, del 17 de abril, coloca a Landín como una de las alternativas de Juan Carlos Osorio para la Copa Oro, tomando en cuenta que los aztecas también estarán en la Copa Confederaciones, por lo que rotaría el plantel.

"Hasta ahora son solo rumores y lo he visto en redes sociales, pero eso a mi como jugador me motiva muchísimo; espero que se pueda dar la oportunidad. Todo este año fue complicado para mí por unas lesiones, pero con trabajo y sacrificio salí adelante. Me motiva que se pueda presentar una oportunidad en la Selección", finalizó el mexicano.











Comparta este artículo Deportes Luis Ángel Landín asegura no llegar presionado a Herediano por falta de gol de delanteros Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Luis Ángel Landín asegura no llegar presionado a Herediano por falta de gol de delanteros Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.