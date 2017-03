Lotes recibidos por Alajuelense como pago venían con deudas

Alajuelense anunció el 30 de abril de 2016 que Carlos Chamberlain le entregó dos propiedades como reintegro de ¢30.435.478 cobrados de más por trámites migratorios.

Once meses después el caso no se ha cerrado, porque esos lotes recibidos venían con deudas y anotaciones.

El fiscal de la Liga, Manrique Lara, contó ayer a La Nación que hace un mes los expresidentes rojinegros Rafael Solís y Jorge Hidalgo le pidieron hacer una investigación sobre cómo estaba el proceso de la recepción de esos terrenos y presentar el informe en la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo el sábado pasado.

“Para resolver el faltante, la diferencia o lo que pasó en la administración de don Raúl Pinto, con Chamberlain se hizo un convenio confidencial en el que se traspasaron unas fincas a la Asociación, esas fincas eran unos lotes en Nicoya y cuando empezamos la investigación tenían algunas anotaciones que impiden que la Liga pueda disponer de ellas”, relató el fiscal manudo.

Contó que según el exvicepresidente Aquiles Mata, las fincas están en proceso de que se les levanten esos gravámenes.

Lara dijo que ese no es el problema en sí, porque simplemente hay que limpiarlos.

“Sin embargo, no se debería estar así, porque cuando usted compra una propiedad se garantiza que todos los impuestos deben estar al día y resulta que hay impuestos de más de diez años sin pagar”, reveló el fiscal.

Ahora esa deuda de las propiedades recae sobre la Liga.

“Entiendo que eso se está pasando a cobro judicial, la semana pasada nosotros advertimos la existencia de ese atraso porque aparentemente nadie le dio seguimiento a esas propiedades”, destacó Lara.

Y agregó: “Están a nombre de una sociedad que es de la Liga, pero tienen procesos de impuestos atrasados y unas anotaciones judiciales que, según el antiguo vicepresidente (Aquiles Mata), se estaban levantando, y no se han levantado aún”.

Al consultarle el monto de lo que se debe por esos lotes, Lara dijo no tenerlo a mano, pero estimó que es cercano a ¢1 millón.

“Eran impuestos de diez años, multas, intereses y no pagar impuestos es como no pagar una tarjeta, cada vez se debe más”, comentó.

A esos terrenos se les había hecho un avalúo mediante un perito de la Mutual Alajuela.

Lara dijo que con sus 32 años de experiencia como abogado, no hubiera aceptado esos lotes.

“Les digo liberen esas anotaciones y después los recibo, demuestren que los impuestos están pagados y después los recibo, o por qué la Liga tuvo que pagar los timbres y derechos de registro cuando la Liga más bien fue la perjudicada, yo como fiscal no lo hubiera permitido”.

El sábado se nombró una comisión integrada por un socio identificado solo con el apellido Vargas, que es abogado, José Cabezas y el propio Lara para el tema de las anotaciones.

“Quiere decir que hay que ir a los despachos judiciales que las conocen para cancelar todas las anotaciones, pagar al día los impuestos y proceder a la venta de eso a la brevedad para que la Liga pueda recuperar esos dineros”, finalizó el fiscal.

Jorge Hidalgo: "Los lotes pueden llegar a generar más gastos"

Jorge Hidalgo opina que, en principio, Carlos Chamberlain dio esos terrenos para que se acabara con un problema, "solo que la medicina no ha funcionado para esa enfermedad".

El expresidente @de la Liga lamentó que esas propiedades más bien generen pérdidas. "Ahora hay problemas porque se le prometió a la Asamblea que en menos de un mes o dos meses esos terrenos iban a estar libres para disponer de ellos para su venta y ya vamos casi para el año y no ha sucedido".

Y agregó: "Pueden llegar a generar más gastos, porque según el informe del nuevo fiscal (Manrique Lara), esos terrenos tienen una anotación por el no pago de impuestos. Yo la verdad devolvería esos lotes".

Dijo que según su interpretación, hay un incumplimiento.

"Supongamos que queden libre, quién me garantiza a mí que las voy a vender para recuperar algo y Liga Deportiva Alajuelense no es una empresa dedicada a la compra y venta de terrenos para bienes de nada", citó.

Aquiles Mata: ‘Si son propiedades de la Liga, la Liga tiene que ponerlas al día’

El exvicepresidente de la Liga dice que es cuestión de tiempo para que esos terrenos queden liberados.

¿Qué pasó con los lotes?

Hemos tardado porque esas fincas tenían unas demandas anotadas que no eran contra Carlos Chamberlain. Las recibimos de un tercero que le debía plata a él y le dio esas propiedades. Antes de recibirlas hicimos los estudios y vimos que es cuestión de tiempo para liberarlas.

¿Hay otro problema?

Una de esas propiedades tiene una inconsistencia catastral (con las medidas), un plano tenía alguna deficiencia, pero eso eso es cuestión de hacer un plano nuevo para corregirlo y se está en ese trámite, no hay conflictos.

¿Los impuestos que el exdueño no pagó ahora los debe Alajuelense?

Posiblemente sí, sinceramente no sé si se deben impuestos o no, pero eventualmente si son propiedades de la Liga, la Liga tiene que ponerlas al día, pero no son montos muy altos, porque las propiedades no tienen un valor tributario muy alto.

¿Esas propiedades si son de la Liga ya?

Sí, están a nombre Sociedad Anónima Deportiva Liga Deportiva Alajuelense, ya son de la Liga. Lo otro es un tema de tiempo para poderlas limpiar.

¿El plan es venderlas?

Ese es el plan, se hizo el avalúo a cargo de un perito que trabaja para la Mutual Alajuela, no es un avalúo que hizo alguien empíricamente, es alguien que trabaja en eso y según los peritos tienen un valor de ¢40 millones y lo que se debía a la Liga es mucho menos que ese monto.

Una vez que eso esté en regla, se pondrán a la venta o se hará otro negocio, no es dejárselas. Hay que venderlas.











