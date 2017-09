Horacio Esquivel: 'El gol no debió entrar; fue muy simple la jugada'

Horacio Esquivel salió disgustado con el empate a uno entre Limón y Alajuelense. El entrenador caribeño menciona que su equipo no debió recibir ese gol y que hablará con sus jugadores. Cuando esperan un centro en el tiro libre rojinegro, el volante José Luis Cordero los sorprendió con un remate directo.

¿Es responsabilidad compartida de Déxter Lewis y los demás jugadores el gol de Alajuelense?

Yo no dije nombres, yo soy muy respetuoso de mis jugadores, es algo que tengo que tratar en el camerino y ver qué sucedió; solo digo que el gol no debió haber entrado debido a que fue muy simple la jugada; a parte de que José Luis Cordero tiene este talento a balón parado, pero este no debió de haber sucedido.

¿Cuánto le duele que se le haya ido la victoria en casa por esa acción de José Luis Cordero?

Estábamos manejando el partido, hicimos las variantes adecuadas antes del gol (de Limón) y manejábamos otra antes del gol (de la Liga) para cerrar filas, pero salió el empate. Fue un buen partido, ganamos un punto pero en casa es malo.

¿Qué opina sobre el partido de Andrey Francis?

El venía de una lesión, es un jugador que lo tuve en ligas menores y lo conozco bien. Él puede jugar de "9" o por afuera y lo estamos rescatando. Para mí es prioridad que un jugador juegue dos puestos. Salió agotado, pero lo estamos llevando poco a poco.

¿Y Johnny Gordon?

Es un líder. Limón está pasando por un cambio generacional y estamos buscando un jugador que tome liderazgo y en Gordon vemos esa característica. Hoy no fue su mejor partido por el desgaste ante Guadalupe del miércoles anterior, pero hizo un buen trabajo.

¿Cómo está la búsqueda de talentos?

El viernes tuvimos dos indígenas que vinieron solos desde Chirripó, el martes los voy a mirar. En el Caribe hay talento.

¿El balance de esta primera vuelta?

Yo esperaba terminar con 19 puntos; desdichadamente no se logró, pero estamos cerrando en casa de regular para bueno y mantenemos el invicto en casa. Hoy debimos haber ganado.

¿Qué tan difícil es rearmar un equipo semestre a semestre?

Todo en la vida es difícil cuando uno no lo maneja, pero se me presentan estas situaciones y uno llega a adaptarse a esto. Tenemos algunos jugadores que se están encaminando para lo que se tenga que venir.

¿Qué piensa de la próxima jornada en Liberia?

Todos los partidos son complicados, yo le he enseñado a los muchachos que todos los partidos hay que ganarlos indiferentemente del rival, hay que ser respetuosos, sea La Liga, Saprissa, Herediano, Carmelita, Guadalupe, son los mismos tres puntos.