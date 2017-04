Limón cobrará entre ¢10.000 y ¢25.000 para el juego de este domingo ante Saprissa

Fútbol Nacional

Limón FC recibirá a Saprissa este domingo a las 2 p. m. en el Estadio Juan Gobán, en el debut de ambos clubes en la cuadrangular final.

El boleto de sol tendrá un costo de ¢10.000, sombra está en ¢15.000 y zona VIP en ¢25.000. Los tiquetes se venderán a partir de este miércoles, únicamente en las oficinas del equipo.

Reynaldo Parks, gerente deportivo caribeño, afirmó que aún se deconoce si jugarán sus otros partidos en el Estadio Nuevo de Limón o en el Juan Gobán.

"Aún no se tiene el aval por parte del Comité de Licencias del Fútbol, así que no podemos hablar de otro estadio que no sea el Juan Gobán", contó Parks.

El administrativo limonense aseguró que esperan una de las mejores taquillas de los últimos años.

"Esperamos que sea buena y la gente responda, el equipo ha estado en una debacle en estas últimas fechas, pero esperemos que puedan levantar para la parte más importante", señaló.

El club estableció precios altos para evitar trasladar los juegos al Valle Central en procura de mejores taquillas.

"La gente lo ha comprendido así, no se iba a trasladar a la capital ningún partido si no fuera por una excepción reglamentaria. Eso la gente lo entiende", concluyó Parks.

Los caribeños llegan a esta instancia con tres derrotas consecutivas. La primera frente a Pérez Zeledón (4-0), la segunda contra Herediano (0-4) y la tercera ante Belén (1-3).











