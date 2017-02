Limón y abogado de Rónald Mora difieren sobre pago de deuda

En Limón FC aseguran que la deuda de ¢29 millones con el técnico Rónald Mora se terminó de cancelar este jueves, cuando se le hizo un último depósito de ¢550.000. Sin embargo, el abogado del Macho, Efraín Marín, dijo a La Nación que hasta este viernes a mediodía el pago sigue pendiente.

Mora ganó una demanda interpuesta luego de su etapa como entrenador en el 2010, la cual incluye pago de vacaciones, aguinaldo, cesantía y preaviso.

Según explicó Juan José Picado, representante de los caribeños, en junio de 2016 se llegó a un arreglo de pago con el entrenador para saldar el monto en varios tractos.

Picado dijo que en realidad la suma es de ¢23 millones y no de ¢29 millones como señala Marín, esto porque se le rebajó un monto de un préstamo que le había hecho Carlos Pascall a Mora, más ¢5 millones que retuvo el Juzgado de Trabajo de Limón.

En junio del año anterior, el equipo limonense empezó a hacer el pago en varios tractos, los cuales finalizaron este jueves, con un monto de ¢550.000, dijo Picado.

"El dinero entregado ayer fue productos de una campaña de recolección de fondos con los aficionados, se les agradece la colaboración. Con el mayor de los respectos que se merece don Rónald Morado y el agradecimiento eterno del equipo, consideramos que no es cierto que el equipo esté moroso porque los registros así lo demuestran", comentó el abogado de Limón.

La versión del representante de Mora es muy distinta, porque detalló que el acuerdo no se cumplió.

"Lo que pagaron fueron los costos honorarios, pero nada más. Él me contrató para hacer las diligencias, en todo caso no es que ya le di una parte, es que eso ya tiene que estar cancelado, aunque le hayan hecho un abono o un adelanto, no justifica nada, la deuda se mantiene. En todo caso, si alegan que ya se hizo algún pago que lo demuestren, pero Mora me asegura que no se le ha cancelado", dijo Efraín Marín.