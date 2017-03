Horacio Esquivel: ‘Hacemos el fútbol que los equipos grandes deben practicar’

Estratega de Limón alaba a su equipo

El técnico caribeño no salió insatisfecho por el empate ante Saprissa y asegura que su cuadro sigue fuerte en el Torneo de Verano

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Limón

-- ¿Qué le deja el resultado?

Fuimos ofensivos, siempre buscamos el gol. Tuvimos muchas oportunidades y no se dio. Siempre fuimos ofensivos.

"Saprissa fue un excelente cuadro y no tengo nada negativo que decir de ellos. Un punto no me agrada pero tampoco me desagrada".

-- ¿Qué está demostrando su equipo en el torneo?

No estamos demostrando nada, hacemos el fútbol que queremos y debe practicar este país y que los equipos grandes deben practicar. Eso es lo que estamos intentando hacer con jugadores modestos y de mucha experiencia.

-- ¿Si Limón clasifica sugeriría jugar en el Juan Gobán?

Eso es muy prematuro, nuestra fortaleza, más allá del estadio, es el fútbol que estamos haciendo. Igual fuimos a Liberia y ganamos, en Heredia también.

"Esperemos el momento, creo que es un arma para utilizar, lo más importante es el fútbol que estamos haciendo".

-- ¿Cómo encara la presión de ser líder en la recta final y qué opina del arbitraje?

Le voy a quedar mal con las dos preguntas. Nosotros no tenemos presión. Y yo no me meto con los árbitros, ellos son los que mandan y los respeto.

-- ¿Por qué falló tanto Limón en ofensiva?

Yo no diría que fallamos, Carvajal tiene algo muy patético en Limón: siempre salva a Saprissa. Él es parte del equipo y ese es su trabajo, es parte de su función. Se empleó a fondo, intervino y nos negó el gol.

"En otras ocasiones no tuvimos la fineza para concretar".

-- ¿Más allá del resultado esperaba que Limón fuera tan superior o le sorprendió lo que hizo Saprissa?

No me sorprendió porque fue calcado a lo que le hizo a Cartago, 4-1-4-1. Siempre tuvimos la parte ofensiva, repito, no tuvimos la fineza para concretar y siempre fuimos a la ofensiva.

-- ¿Cómo vislumbra el cierre del torneo en la parte alta?

No vislumbro nada. Sé que estamos en el primer lugar y seguiremos de primeros. Ojalá yo pudiera adivinar. Tenemos el objetivo de pensar solo en nosotros, estábamos en lo ordinario y ahora en lo extraordinario.

-- Erick Scott no anotó pero sigue de goleador...

Muchos daban por acabado a Erick Scott, él está con nosotros y eso es muy importante.

-- ¿Cuál de los equipos grandes se asemeja más a su idea?

No sé. Ustedes (prensa) van a todos los estadios y ven a todos los equipos. Pienso que estamos haciendo un buen fútbol.

"Sobre los demás no soy quién para juzgarlos. Respeto a los técnicos, a veces he dicho cosas y me han malinterpretado, por eso hablo con cuidado".











Comparta este artículo Deportes Horacio Esquivel: ‘Hacemos el fútbol que los equipos grandes deben practicar’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Horacio Esquivel: ‘Hacemos el fútbol que los equipos grandes deben practicar’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.