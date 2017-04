Limón FC recupera a Erick Marín su baluarte en la defensa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El defensor de Limón FC Erick Marín está recuperado para la cuadrangular final del torneo, luego de haber sido operado de una hernia inguinal que lo tuvo fuera de los terrenos de juego por un mes.

Los caribeños adolecieron sobremanera la ausencia de Marín en la zaga y su zona defensiva empezó a recibir muchas anotaciones.

"Ya esta semana empecé a entrenar con más regularidad, esperando que no se inflamara la herido o se presentara algún dolor, pero todo fue un éxito. Ya está en el entrenador si me va a usar o no", comentó Marín.

Marín se perdió seis juegos por lesión, en los cuales Limón perdió cuatro y solo ganó dos; recibió 15 goles para 2,5 en promedio por juego y en ninguno de esos juegos dejó su valla invicta.

Cuando Marín estuvo dentro de la cancha, Limón ganó nueve encuentros, empató tres y perdió cuatro; recibió 16 goles en la misma cantidad de partidos y dejó su marco en cero en seis ocasiones.

"Tenemos que pensar en la cuadrangular, no en los últimos partidos que fueron malos. La opción la tenemos muy clara y ser campeones es algo que tenemos en mente y no se nos puede ir por un mal partido"

De hecho, la última vez que Limón no recibió anotaciones en un juego fue el 11 de marzo, cuando igualó 0-0 en el estadio Juan Gobán de Limón contra Saprissa, ese fue el último duelo que disputó el zaguero antes de su lesión.

Marín reconoce que los jugadores de experiencia de Limón FC tienen un peso importante en el equipo, por su recorrido y el manejo de partido que saben llevar.

"Yo siento que se da en la comunicación. A mi me gusta más hablar y decir como se tienen que hacer los movimientos. Eso ayuda en la cancha y si no hay alguien hablándole a los jóvenes es donde se pueden cometer los errores. Siempre hace falta la presencia de alguien grande ahí, como un papá en una casa", detalló Marín.











