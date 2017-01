Alajuelense se lanza a la caza de 10.000 asociados

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Alajuelense montará una agresiva campaña que tiene como propósito llegar a 10.000 socios en un periodo de dos años.

La Junta Directiva, encabezada por el presidente Fernando Ocampo, aplicará una serie de estrategias con el fin de cuadruplicar la cifra actual de afiliados (2.900) y alcanzar la histórica cantidad en 2019, año del centenario de la institución.

“Hemos perdido asociados y nuestro interés no solo está enfocado en recuperarlos, sino que la cifra crezca. La Liga es el equipo de la gente”, dijo Ocampo en charla con este medio.

“Es una meta ambiciosa, no hay ningún equipo en el país que tenga ese número de asociados”, remarcó el dirigente.

De acuerdo con un sondeo por los 12 clubes de Primera realizado por La Nación, Saprissa (7.000) es el que más socios tiene.

Paso a paso. A partir del Verano 2017, los rojinegros intentarán captar afiliados mediante un plan estratégico llamado la Liga del Centenario.

El primer paso será acabar el 2017 con 5.000 socios y mantener el crecimiento en 2018.

Para concretar la iniciativa, la Liga les ofrecerá a los aficionados beneficios que los fidelicen con el club.

Uno de los ejes de la campaña implica entregarles un paquete de 30 entradas a aquellos seguidores que, por lugar de residencia o lejanía, no pueden asistir a todos los partidos de local.

Los boletos pueden utilizarse todos juntos o en diferentes fracciones para juegos clase B y C (excluye a Saprissa, Herediano y Cartaginés); para los A se les aplicará un descuento especial.

Para los liguistas que viven en el extranjero, el plan consistirá en que por asociarse se les enviará una camiseta original autografiada.

Parte de la propuesta también incluye un paquete familiar en el que por ¢5.000, cuatro personas pueden ingresar a la gradería norte del Alejandro Morera Soto.

A dicho sector serán enviados los futbolistas no convocados a los juegos con el fin de que compartan con los seguidores en el entretiempo de los partidos.

“Ser socio no es solo el que pague porque le den un asiento en el estadio, tenemos que ser creativos, innovar y darles a los aficionados un valor agregado”, dijo.

En la rebaja de precios para ser socio también hay una iniciativa en la que por ¢1.000 se afilia a un adulto mayor de la familia que haya sido un reconocido liguista.

PUBLICIDAD

Una vez se completen los 10.000 asociados, en una pared del Alejandro Morera Soto se levantará una placa con los nombres de cada uno de ellos, como tributo a su fidelidad.

Del mismo modo, en el certamen veraniego se mantendrá la política de regalarles boletos aéreos a los socios, premios de los patrocinadores y hasta el balón con el que un futbolista marque un doblete o triplete en determinado compromiso.

Por último, Ocampo reveló que desde la presentación del español Benito Floro como técnico y director deportivo, el pasado 27 de diciembre, entre renovaciones y nuevos ingresos, hubo un incremento de al menos 400 socios, una señal de que el liguismo está renovando votos.

Meta rojinegra es casi una odisea en el fútbol nacional

Empadronar 10.000 asociados es casi una odisea para la Liga si se toma como referencia la realidad del fútbol nacional.

Consultados por La Nación, personeros de los clubes de Primera División reconocen la poca “cultura” que existe en el país para adquirir un plan de afiliación continua.

Jorge Ortega, gerente de Liberia, asegura que parte de la problemática la generan los mismos clubes.

"Generalmente no hay campañas muy agresivas de afiliación por parte de los equipos. Los clubes deben apelar a la fidelidad que solo le dan socios. Usualmente pasa que son los aficionados los que buscan a los equipos, y no a la inversa”, expresó Ortega.

Reynaldo Parks, gerente de Limón, afirmó que en Costa Rica no existe la costumbre de adquirir las entradas de una temporada completa antes de que esta inicie; más bien son pocos los que muestran fidelidad previo a comenzar la campaña.

"A todos los equipos, y en especial a los chicos, nos cuesta llenar el estadio y tener socios continuos. A nosotros nos pasa que cuando vienen Saprissa y Alajuela, todos llegan a pagar", reveló.

Marcela Trejos, quien es la directora de Marca y Comunicación de Saprissa, se refirió a la apuesta liguista de alcanzar los 10.000 socios en dos años, cantidad que superaría los 7.000 que actualmente tiene la S.

“El plan de la Liga me parece agresivo, pero hay que ver cuál es la estrategia que van a aplicar. No digo que no es viable, pero sí agresivo. Los felicito, la meta es interesante”, apuntó Trejos.

PUBLICIDAD

Deuda brumosa. A pesar de tener una de las aficiones consideradas más fieles, en Cartaginés la cantidad de socios no llega a 600.

Alex Araya, tesorero blanquiazul, calificó de “muy baja” esa cantidad, por lo que señaló que necesitan más afiliaciones.

"Nos preocupa porque para nosotros es importante tener un ingreso fijo y no depender tanto de las taquillas, porque estas son muy variables", dijo Araya.

Orlando Moreira, vicepresidente de Fuerza Herediana, dijo que en el caso del Team no es viable que la cantidad de socios crezca más allá de 3.000, debido al aforo del Rosabal (8.700 personas).

"No tenemos la capacidad para que los socios llenen nuestro estadio. Estamos cerca del límite, pero con el proyecto de hacer el estadio más grande, eso podría cambiar", indicó.

Jonathan Murillo, gerente de Santos, Óscar Chavarría, presidente de la UCR, e Isidro Zamora, de Carmelita, argumentaron que más allá de percibir grandes ingresos por cantidad de socios, el objetivo es captar aficionados fieles que los acompañen en cada jornada.

Colaboró: Steven Oviedo, redactor.











Comparta este artículo Deportes Alajuelense se lanza a la caza de 10.000 asociados Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Alajuelense se lanza a la caza de 10.000 asociados Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.