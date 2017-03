Futbolista italiano se enamoró de tica y se vino a jugar a Segunda División

El jugador italiano Alessio Lava quedó tan enamorado de la costarricense Daniela Quirós, que cuando ella acabó sus estudios en Florencia, él decidió dejar su tierra y venir a Costa Rica a iniciar una nueva vida.

El delantero jugaba en la quinta división de Italia y migró con la ilusión de encontrar un campo en la máxima categoría, pero ante las pocas oportunidades se enroló a Juventud Escazuceña, de la Liga de Ascenso, equipo con el que ha anotado diez goles en el presente Torneo de Clausura.

Lava cuenta que no lo pensó mucho para seguir a Quirós y vivir a más de 9.000 kilómetros de su casa.

"Estuvimos juntos como un año en Italia y al final, cuando terminó los estudios, tomamos juntos esta decisión de venirme a Costa Rica y jugar aquí para hacer una experiencia extraeuropea", explica el artillero.

Lava llegó a nuestro país el 18 de junio del 2016; dos semanas después hizo una prueba con Carmelita, pero no se quedó en el equipo, a pesar de que, según él, hizo un buen papel.

"Me entrené como tres semanas y creo que hice una buena pretemporada porque en tres amistosos hice dos goles. Yo estaba casi seguro que me iban a contratar, pero eso no pasó, no sé si porque habían muchos extranjeros o porque no le gustaba al técnico", agregó el italiano.

Según el atacante, en Italia su salario no era malo, pero en la Liga de Ascenso tiene que realizar otros trabajos para redondearse un ingreso.

"Estoy haciendo mucho sacrificio, yo pensé antes de llegar aquí que ganaría bien, pero desde que llegué vi que la situación estaba un poco mala a nivel de dinero, entonces ahora estoy alternando el fútbol con otro trabajo; estoy haciendo algunos trabajos, limpio apartamentos o cosas así cuando me llaman", confesó.

Alessio espera que su paso por la Liga de Ascenso sea efímero, ya que su meta es fichar por algún equipo de la Primera División.

"Mi principal objetivo es jugar en la Primera División de Costa Rica porque ahora estoy aquí y me estoy acostumbrando al juego, porque cuando llegué tenía dificultad para acoplarme al juego costarricense", finalizó.

Once nacionalidades. En la segunda división hay 19 extranjeros de 11 países diferentes, más nacionalidades que en la máxima categoría.

Además de Lava, hay seis nicaragüenses, dos estadounidenses, dos brasileños, dos venezolanos, un argentino, un colombiano, un portugués, un mexicano, un uruguayo y un australiano.

La mayoría de nicaragüenses viven en Costa Rica desde que eran niños, pero aún no han optado por la nacionalidad costarricense.

Entre los venezolanos sobresale el caso de César Tahuil, quien militó en varios equipos de su país y decidió quedarse aquí por la inestable situación socioeconómica que vive Venezuela.

El delantero de Uruguay de Coronado llegó a nuestro país por primera vez en el 2011, cuando jugó con Escazuceña y Aserrí. Durante el año que estuvo en el país nació su hija, por lo que tanto él como su esposa tienen cédula de residencia. Para ellos, Costa Rica fue la primera opción cuando decidieron dejar Venezuela en junio del 2016.

"Necesitaba salir de Venezuela, sobre todo por mi hija, buscarle un mejor futuro y allá las cosas realmente han llegado a un punto en el que no se puede ofrecer ese futuro a un hijo. Optamos por venir al país natal de ella", dijo Tahuil.

Según el atacante lechero, ellos no sufrieron por la situación que atraviesa su país, pero tomaron la decisión de abandonar Venezuela antes de que las cosas empeoraran.

"Yo jugaba en primera y mi esposa, que es odontóloga, estaba trabajando; realmente no la estábamos pasando mal, pero sí sabíamos que la situación del país cada vez se iba a poner más difícil, el poder adquisitivo estaba cayendo. Antes de pasarla mal tomamos la decisión de irnos", finalizó el venezolano.