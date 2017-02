Ante atrasos salariales

Noticia La Nación: Presidente de Liberia: 'Si algún jugador no tiene qué comer, que me diga y yo le resuelvo la situación'

Deportes Presidente de Liberia: 'Si algún jugador no tiene qué comer, que me diga y yo le resuelvo la situación'

Liberia afronta una situación complicada, tanto en la tabla como en sus arcas, pero según el presidente de este equipo, Julio Salas, pronto se resolverá todo.

"Tenemos un atraso con los muchachos, estamos tratando de resolverlo lo más rápido posible; el viernes se les pagó una quincena, con algunos estamos atrasados, con los nuevos se les debe un mes y con los más viejos dos meses, estamos haciéndole frente con la afición, con el comercio de la provincia", explicó Salas.

Él admite que el problema existe y que lo ideal sería que no haya ningún atraso.

"Si algún jugador no tiene qué comer, que me diga y yo le resuelvo la situación, pero ninguno me dice que no tiene qué comer, siento que es un poco más dramático de lo que se plantea", afirmó.

OPINIÓN: 'Liberia, la indignidad de la mendicación'

Recordó que cuando él asumió el equipo en febrero de 2014, Liberia tan solo contaba con ¢500.000 de patrocinio.

"Imagínese lo que es un equipo de segunda así. De febrero de 2014 a julio de 2015 lo subimos a la Primera, es decir, en año y tres meses. Muchos podrán decir que fue un golpe de suerte, pero nos ha costado, porque las empresas son muy cerradas, nos ha costado mantener el equilibrio financiero", indicó.

Dijo que la planilla liberiana, entre administrativos y jugadores, es de unos ¢24 millones.

"No es tan cara, si somos un equipo limitado, uno no va a tener una planilla de ¢50 millones para no poderle pagar en un mes", citó.

Julio Salas es optimista y cree que pronto volverá la calma y el dinero a Liberia.

"Tenemos tres patrocinadores que están por firmar y tenemos actividades, la Comisión de Fiestas nos está colaborando porque hay festejos en Liberia, también el Comité Cantonal de Deportes, la Municipalidad porque tenemos proyectos de apoyo a liga menor y de apoyo en publicidad; eso nos va a ayudar por lo menos en una quincena, y la plata que están recogiendo los muchachos".

Y agregó: "Estamos montando un plan de pagos con los muchachos y la idea es tratar de cumplirlo lo más rápido posible y apelamos a eso, que los jugadores que estén comprometidos se queden y que el que no quiere, que no se quede y después veremos cómo le pagamos el resto del finiquito".

Dijo que en la dirigencia son honrados y aunque sea poco a poco, van pagando.

"La UCR tiene cuatro meses de que no les pagan a los jugadores, yo tengo dos meses. Nosotros nos vamos a hacer responsables y a todos se les va a pagar, a como siempre lo hemos hecho, lo que estamos haciendo es moviéndonos para localizar los recursos", citó.

También considera que es complicado que el club se venda.

"El equipo no es mío, no es de nadie, es de una asociación deportiva; si hubiera opciones de venta habría que ir a asamblea, eso no depende de mí, yo solo soy el administrador temporal, hasta febrero de 2018, pero es muy difícil que el equipo se venda. Siento que al equipo lo vamos a sacar adelante, tenemos varias soluciones, estamos haciendo varias actividades y eso nos daría fondos".

La dura realidad. En este Verano, Liberia marcha en la casilla ocho con 13 puntos, pero su problema principal está en la lucha por el no descenso.

En la tabla acumulada, los pamperos son penúltimos con 32 unidades, misma cantidad de unidades con los que Belén es colero; lo que los separa son siete goles de diferencia.

"Los números no mienten, no puedo decir que estamos en el primer lugar ni nada por el estilo, creo que tenemos buenos chances para salir adelante, el partido del domingo contra Belén es importantísimo, prácticamente es de seis puntos y tendremos seis partidos en casa", relató Julio Salas.

Aseguró que a él siempre le gusta ver hacia adelante.

"Si tenemos buen rendimiento, podemos hasta clasificar, si el campeonato está cerrado y tengo que ver para atrás y que estamos a siete goles del último lugar, hay que tener optimismo por un lado y miedo por otro para moverse y salir de esa situación".

Dijo que en la primera vuelta Liberia tuvo seis salidas y cinco juegos en casa, algo que los perjudicó en lo deportivo y en lo económico.

"Solo al salir de Liberia nos sube el presupuesto por mes en casi ¢5 millones, porque en todos los partidos afuera hay que gastar mucha plata. Las salidas son muy caras. No es lo mismo Belén contra Heredia que Liberia contra Heredia, porque en esa salida hay que pagar ¢1 millón o ¢1,5 millones, porque hay que venirse un día antes", explicó.

Además, el Estadio Edgardo Baltodano es municipal y eso acarrea gastos.

"Para los entrenamientos de la liga menor, tenemos que cancelar unos ¢12 millones", finalizó.

Un empresario cartaginés les ayudó con la concentración previa al pulso contra los brumosos. Ahora, Julio Salas aprovechó que vio a Fernando Ocampo en la reunión de los jerarcas de los clubes con Carlos Batres y le solicitó que si la Liga puede darle un porcentaje de la taquilla del partido del 4 de marzo.











Comparta este artículo Deportes Presidente de Liberia: 'Si algún jugador no tiene qué comer, que me diga y yo le resuelvo la situación' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Presidente de Liberia: 'Si algún jugador no tiene qué comer, que me diga y yo le resuelvo la situación' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.