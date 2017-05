Él quiere quedarse en el fútbol tico

"Es una situación demasiado complicada, porque en este momento no tengo salario y he estado viviendo de prestado, donde un amigo, y todo se complica", relató el lateral izquierdo, quien no pierde la fe de que le den una oportunidad para mostrarse

Noticia La Nación: Exalajuelense Leonel Peralta: 'No tengo salario y he estado viviendo de prestado'

Deportes Exalajuelense Leonel Peralta: 'No tengo salario y he estado viviendo de prestado'

El lateral izquierdo argentino Leonel Peralta no pierde la fe de volver a jugar en Costa Rica.

Ya está totalmente recuperado de la grave lesión que sufrió el 4 de setiembre cuando defendía los colores de Pérez Zeledón contra Santos.

Ese día se le rompió el menisco, también presentaba problemas en los ligamentos y múltiples desgarros alrededor de la rodilla izquierda.

A partir de ese momento vivió un calvario del que prefiere ni acordarse, y aunque ya recibió el alta médica, su angustia crece día a día, pues no tiene club.

"Tengo la esperanza de que algún equipo se interese en mí", afirmó el futbolista de 24 años.

Alajuelense fue el primero que lo trajo a Costa Rica (2015-2016), y él asegura que dejó una buena imagen de lo que puede aportar en la cancha.

Peralta retornó a Argentina y el año pasado volvió al fútbol tico, con los generaleños.

Después de quedar en abandono y echado a su suerte, el doctor de Saprissa, Esteban Campos, y los fisioterapeutas de los morados le tendieron la mano.

"De forma desinteresada me ayudaron y eso es algo que no tiene precio para mí. Al Saprissa le debo que me devolvió al fútbol, porque me sacó de la lesión", relató.

Ahí no había colores de por medio, era un acto de humanidad y solidaridad, al ayudar a quien realmente lo necesitaba.

"Por siempre estaré agradecido con el doctor que se ofreció a ayudarme y a su equipo de trabajo. Uno volvió con una expectativa totalmente diferente y se encontró con una realidad en la que por una lesión se dieron una serie de hechos que jamás hubiera pensado que pudieran suceder. Ahora estoy a la espera de poder volver a hacer lo que a mí más me gusta, que es jugar".

Situación complicada. ¿Cómo hace un argentino para vivir en Costa Rica sin equipo y sin saber qué va a pasar?

Para responder eso, Peralta suspiró y guardó silencio mientras mil ideas daban vueltas por su mente.

"Es una situación demasiado complicada, porque en este momento no tengo salario y he estado viviendo de prestado, donde un amigo, y todo se complica, uno no tiene la familia aquí y no cuenta con los recursos que por ahí uno necesita", apuntó.

Y agregó: "Tengo muchos amigos que me apoyan y apadrinan, pero se hace demasiado complicado. Tengo mis momentos estresantes, duros, difíciles, que nadie se los imagina, pero me encierra solo y me desahogo completamente de todo lo que ha pasado desde la lesión y hasta ahora".

Pese a la adversidad, Leonel no renuncia a su sueño de lograr que un equipo lo fiche.

"Gracias a Dios creo que he sido bastante regular y en la época que estuve con la Liga lo hice bien. Ahí me encontré un camerino muy fuerte y pese a eso me tocó hacer un buen papel; la gente cuando me ve me reconoce el esfuerzo que yo he hecho por esos colores y uno por ahí se siente demasiado satisfecho, porque quiere decir que el esfuerzo que se hizo le llegó a la afición".

Ya se acostumbró a que a diario, siempre hay alguien que lo reconoce en la calle.

"Te recuerdan de buena manera y pasa que por la calle de vez en cuando se cruza un manudo y te dice: 'Peralta vuelva, che, vuelva a la Liga', es algo que a uno lo llena de alegría y lo ayuda por la situación en la que estoy.

Pero por las circunstancias, también le provoca un nudo en la garganta.

"Por momentos uno se bajonea, porque no tiene lo que uno quisiera tener, que es estar en un equipo. Eso me ocurre seguido y me dicen esas cosas, a uno lo satisface porque uno ha dejado una buena imagen, por algo a uno lo reconocen, me ha pasado hasta en el tren y la gente a uno le alegra el día".

¿Y Alajuelense?... La Liga anda en busca de un lateral izquierdo y Leonel Peralta solo quiere que un club le dé una oportunidad.

Cuando al carrilero se le pregunta si le llama la atención la idea de defender los colores rojinegros de nuevo, su respuesta inmediata es "sí, obviamente".

"De la Liga me fui con un cariño enorme, es de los colores que a uno le gustan, me había ido bien cuando estuve ahí y por qué no, me gustaría volver. Siempre están las puertas abiertas para volver al club que me dio las posibilidades de llegar al país por primera vez".

Inclusive, hasta le gustaría que el propio Benito Floro lo vea aunque sea en un solo entrenamiento.

"Yo sé que después de tanto sufrimiento algo bueno tiene que pasar. Me encuentro al 100% para poder realizar actividades deportivas de alto rendimiento y eso es una alegría, saber que puedo volver a las canchas. Lamentablemente aún no tengo con quién, pero todo está en las manos de Dios, creo que mi situación se puede llegar a solucionar pronto", subrayó.

Con dolor en sus palabras dijo que él pensó durante bastantes meses que lo más difícil era verse afrontando esa lesión, pero luego cayó en cuenta de que aún quedaba otra vivencia nada fácil.

"Lo peor es en estos momentos, cuando uno sabe que está apto para realizar lo que más lo apasiona y sin embargo, no se puede ejercer. Para eso como futbolista eso cuesta y duele un poco. Yo lo único que quiero es una oportunidad".

Peralta se aferra a su ilusión, pero cada día que pasa su situación se complica más, al punto de que ya comienza a pensar en qué hacer si uno encuentra equipo en el fútbol tico.

"Si no se me da ninguna oportunidad de jugar en Costa Rica, lamentablemente creo que tendría que irme del país para tratar de buscar posibilidades de hacer lo que a uno más lo apasiona en otro lado, ya sea en mi país o en donde me toque ir".

Pero en el fondo, lo que él quiere es quedarse en territorio nacional, porque hasta se siente como un tico más.

"Me gusta mucho el país, la gente, el pura vida como dicen acá, es gente muy generosa que siempre tienen ese granito de apoyo para que a uno le vaya bien en todo y yo admiro a la gente de Costa Rica, esta forma de ser con tanta amabilidad no es algo que se encuentra en cualquier lado y me han abierto las puertas gente que no conocía uno y eso es digno de admirar".

Para él, en este momento lo económico no es lo primordial, lo que Leonel Peralta quiere es encontrar un club que le abra las puertas para poder jugar.











Comparta este artículo Deportes Exalajuelense Leonel Peralta: 'No tengo salario y he estado viviendo de prestado' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Exalajuelense Leonel Peralta: 'No tengo salario y he estado viviendo de prestado' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.