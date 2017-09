Leonel Peralta sobre Henry Cooper: 'Me pegó una trompada y no sé por qué me tilda de racista'

Leonel Peralta se sintió indignado cuando leyó en La Nación las declaraciones de Henry Cooper, luego de los hechos que se presentaron el 3 de setiembre, cuando el futbolista de Puntarenas golpeó al argentino al final de un partido de la Liga de Ascenso.

Por esa situación, Cooper recibió una sanción de ocho partidos.

"Leonel Peralta me lanzó una cuecha y me dijo congo", afirmó Cooper a este medio.

Ahora es el futbolista de Jicaral quien cuenta su versión de los hechos y asegura que él no es racista, como lo señala Cooper.

-- ¿Qué fue lo que pasó?

En una jugada está el video y él me lanza un golpe y fue cuando nos decimos cosas entre los dos, pero más allá de eso, no hubo agresión ni insultos hacia él.

-- Pero en declaraciones a La Nación Henry Cooper asegura que usted lo escupió y le dijo congo. ¿Cómo reacciona ante eso?

Yo no aguanto más que esté diciendo cosas, yo no venía diciendo nada, pero se está metiendo con algo muy personal y está dañando mi imagen ante la gente.

-- ¿Es problemático Leonel Peralta?

Jamás he sido problemático, de hecho me llevo muy bien con todos y no tengo problemas con nadie y hasta con los rivales me llevo súper bien.

-- ¿Por qué Cooper lo golpeó?

Yo justo estaba saliendo y me saludé con el otro delantero de Puntarenas y cuando iba a saludarlo, me pegó una trompada y no entiendo por qué me tilda de racista, lo que me extraña es que no haga frente a los actos que realizó, porque yo jamás lo ofendí y menos por el color.

"No insulto por los principios que tengo y que me han inculcado en mi casa y en mi familia".

-- ¿Cree que quizás Cooper está buscando que le reduzcan el castigo, porque lo suspendieron ocho juegos?

Él lo que está buscando es justificarse, pero justificarse de esa manera es algo totalmente cobarde, porque él me golpeó y después ante una sanción no sabe cómo actuar y está diciendo esas cosas; es un acto totalmente de cobardía.

-- ¿Cómo lo ha afectado todo esto?

Yo lo tomé bien porque soy muy honesto. La acusación que está haciendo no es cierta y gracias a Dios me siento tranquilo, estoy en paz porque sé quién soy y sé que ese tipo de cosas jamás las haría. De hecho, si él recibió ofensas de mi parte ese domingo, no entiendo por qué a la 1:13 a. m. me mandó una solicitud de amistad en Facebook.

"Si él se sintió tan ofendido y dice que yo incurrí en actos de racismo y demás, por qué me envió la solicitud de amistad; eso es lo que yo me pregunto".

-- ¿Lo aceptó?

Le acepté la solicitud al otro día porque pensé que quería disculparse.

-- El equipo con el que él juega lo acuerpa, ¿qué opina de eso?

Yo no entiendo cómo el club Puntarenas quiere justificar los actos de violencia que cometió el jugador de ellos. Hay videos, está el video completo y yo en ningún momento me le acerco y él me acusa de que en el tiro de esquina me le acerqué y lo escupí. Primero es algo horrible hacer esas cosas, yo tengo valores y tengo principios.

"Además, en ninguna jugada de tiro de esquina me tocaba estar cerca de él o estar marcándolo y eso es lo que me tiene molesto, que el club acepte y se ponga en acuerdo con el jugador en querer justificar un acto de violencia. Había niños, familias viendo los partidos y el claro ejemplo lo tenemos que dar nosotros como jugadores, y la institución debe tener los pies sobre la tierra y saber que si alguien cometió un error, no se tiene por qué justificar".

"Yo no creo que al final a Cooper le hayan enseñado en la casa a justificar las cosas con mentiras cuando tiene un error, cuando se equivoca".

-- ¿Qué es lo que más le preocupa de todo esto?

Lo que a mí me preocupa es que voy a andar en la calle y la gente va a pensar que uno es racista y no es así. De hecho pasa con uno, que estoy en la cancha y me dicen un montón de insultos y que me devuelva a mi país y sin embargo, uno es fuerte y le hace frente a esas cosas porque para eso no aplican que es racismo. Él está tomando una justificación que no debería de ser así.

-- ¿Usted aceptaría una disculpa de él?

Yo lo perdonaría por lo que hizo, no soy quien para no aceptar disculpas, pero él tendría que disculparse con Dios por lo que está haciendo.