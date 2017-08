La ruta de Leonel Moreira rumbo a la marca de imbatibilidad de Miguel Segura

El portero Leonel Moreira está a 219 minutos de igualar la mejor marca de imbatibilidad en la historia del fútbol de Costa Rica, en otras palabras, está a dos partidos y medio.

En el juego ante Alajuelense, Moreira se colocó como el portero del Herediano con la mejor marca de imbatibilidad, superando los 632 minutos que tenía Sergio Chizo Salazar desde 1980.

No obstante, en el escalafón nacional hay ocho guardametas por delante del número uno del Herediano en cuanto a minutos consecutivos sin recibir gol.

Esos dos partidos y medio que le faltan a Moreira para alcanzar los números que obtuvo Miguel Segura entre 1988 y 1989 con el Deportivo Saprissa, se traducen en los juegos ante Grecia este sábado a las 8 p. m., Cartaginés el 27 de este mes y contra la UCR el 3 de setiembre.

"Esto es algo grupal, no es de Leonel Moreira. Es el Club Sport Herediano el que trabaja, los 11 jugadores que trabajan en la cancha y los que están atrás le depositan la confianza a uno", comentó Moreira.

Si Moreira llega con su marco en cero al minuto 29 del duelo de este sábado ante los griegos se ubicará en la octava casilla del registro histórico, dejando atrás los 664 minutos de Manuel Solano en 1979 con San Carlos, de acuerdo con información divulgada por la Unión Nacional de Fútbol (Unafut) en su página web.

Al cabo de esos 90 minutos Moreira acumularía 726 sin recibir una anotación. En ese instante le restarían 129 para igualar la marca de Segura.

Los 90 minutos en el Fello Meza ante el Cartaginés catapultarían a Moreira en esta lista de guardametas, pues si deja su valla imbatida pasaría del octavo al tercer puesto.

Dejaría atrás a porteros como Marco Rojas, Manuel Solano, Ricardo González, Juan Gutiérrez y Hermidio Barrantes.

Además, con dos partidos completos más sin recibir gol Moreira arribaría al club de los 800 minutos sin gol, que hasta el día de hoy solo tiene dos inquilinos: Alejandro González (844) y Miguel Segura (855).

En el mejor de los casos el momento cumbre para Leonel Moreira sería el minuto 40 del duelo ante la UCR, en el que alcanzaría los 856 minutos sin permitir un gol.

Pese a que falta mucho para que Moreira logre dicha marca, Miguel Segura, dueño de la misma, espera que su pupilo sea quien tenga el honor de quitarle el récord que tiene hace casi 30 años.

"En broma él (Leonel Moreira) me dice que me va a pasar, para mí es un orgullo tener ese récord y que el portero que yo entreno ahora sea el que está a punto de lograrlo es un honor, no me va a molestar si lo rompe. Ojalá pueda pasar ese récord", explicó Miguel Segura, entrenador de porteros del Herediano.

Segura recuerda que en la época de su marca con los morados estaba bien resguardado en la parte defensiva, pues contaba con Róger Flores, Vladimir Quesada, Enrique Díaz y Alexis Camacho.

En aquel momento Segura se enfrentó a Palmares, Limonense (dos juegos), Municipal Puntarenas (en tres juegos), Herediano (dos juegos), Alajuelense y Cartaginés.

"En Puntarenas, Leoni Flores me metió un gol y me quitó el récord. Ese era un equipazo con Kleber Ponce, Leoni y Luis Enrique Galagarza", destacó Segura.

Como dato curioso, Segura recuerda que le tocó detener un penal en uno de los juegos ante Puntarenas, tal como le sucedió a Leonel Moreira el miércoles 9 de agosto ante Limón.

El camino de los 636 minutos que ha acumulado Moreira lo ha enfrentado tres veces con el Deportivo Saprissa, incluída la final pasada, dos veces ante Limón, la visita al Morera Soto contra Alajuelense, el duelo en el Egdardo Baltodano frente a Libería y el juego ante Guadalupe FC.