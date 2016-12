Leonardo González: ‘Me siento realizado al jugar a los 36 años’

Fútbol nacional

El retiro ha tocado a su puerta en los dos últimos torneos; sin embargo, la regularidad tiene al defensor Leonardo González aún activo, con un contrato en sus manos de seis meses más con el Herediano.

A su regreso al país, en el Verano del 2016, González admitió que deseaba jugar un semestre con el Team y retirarse con un título bajo el brazo.

No obstante, su buen accionar le deparó continuar, pues el técnico Hernán Medford le solicitó seguir en la cancha.

“Siempre dije que mientras me sintiera bien físicamente, mi deseo era continuar jugando. Gracias a Dios tuve el apoyo del cuerpo técnico que le pidió a la Junta Directiva que yo continuara. Para mí es un placer seguir jugando con el Herediano”, confesó González.

“Cuando me vine de la MLS, la verdad no quería jugar mucho, pues lo que pensaba era regresar a los Estados Unidos, pero tras actuar bastante y luego de analizar el tema con mi familia, voy a seguir en los terrenos de juego porque me siento muy realizado al jugar a los 36 años”.

El arranque del Torneo de Invierno no fue nada fácil para Leo, quien no vio acción en las cuatro primeras fechas.

Posteriormente actuó en las jornadas 5, 6 y 7 antes de lesionarse en un duelo por la Concachampions contra el Tigres de México, por lo que se perdió 10 encuentros.

Volvió en la fecha 17 para convertirse en bastión indiscutible en el plantel florense.

“Al inicio me costó un poco tomar ritmo, luego vino la lesión ante el Tigres de México que me sacó varias semanas, pero una vez que me recuperé, pude tomar la titularidad y terminar bien el campeonato. El hecho de tener regularidad incluso me dio la oportunidad de ser llamado a la Selección Nacional (juego ante Estados Unidos), un honor que no tenía hace ocho años”, dijo.

“Hoy por hoy disfruto más el jugar al fútbol, no me importan los contratos e incluso gano mucho menos que hace ocho años (cuando fue contrato por el Seattle Sounders de la MLS). Estoy muy agradecido por estar jugando a mi edad, cuando hay futbolistas que se retiran a los 32 o 33 años por su rendimiento o bien por alguna lesión”, agregó.

Leo indicó que el cuido personal y las pocas lesiones en su carrera con el Herediano, el Seattle y Liberia Mía, han sido las claves para actuar tantos años.











