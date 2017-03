Leonardo González es el más regular del Herediano pese a sus 36 años

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Tiene 36 años y es el segundo futbolista con mayor edad en el Herediano, pero Leonardo González demuestra que el fútbol se trata de calidad. El zaguero es el jugador más regular de los florenses.

González ha sido titular en 14 de los 18 juegos del Team en lo que va de la temporada y, junto a Daniel Cambronero, es quien tiene más minutos jugados: 1.260.

"Cuando llegué (Verano 2016) dije que iba a jugar solo seis meses. Tenía claro que iba a regresar a Estados Unidos y quería ver cómo estaba en la parte física, pero no tuve mucha regularidad. Jugué seis meses más y después llegó este torneo en el que he tenido mucha participación, pues he jugado la mayoría de los partidos", comentó González.

En el Verano 2016 jugó ocho encuentros, para el Invierno de ese año acumuló 14 y esa cifra ya la igualó en el presente certamen.

El zaguero solo se perdió los choques ante Pérez Zeledón, de la fecha uno; Saprissa, en la seis; Limón, en la 10; y otra vez contra los generaleños en la jornada 12.

El único jugador que supera en edad a González es el goleador histórico del fútbol nacional, Victor Núñez, quien cumplirá 37 el 15 de abril. Leo cumple el 21 de noviembre.

González termina su contrato con el Herediano al finalizar el torneo y aún no define si seguirá la próxima temporada.

"Si uno quiere seguir jugando y que le renueven el contrato, tienen que haber resultados. A mí me encanta el fútbol, yo amo el fútbol. Si no tengo lesiones y me siento competitivo, seguiré", analizó el defensor.

Hernández listo. Por otra parte, el defensor mexicano Luis Omar Hernández está recuperado de una operación que tuvo en el tobillo izquierdo y que no le ha permitido jugar en el actual torneo.

El azteca jugó por última vez el 11 de diciembre del año pasado en la goleada de 5-1 ante Alajuelense.

"Vengo recuperándome de la lesión y ya me siento bien. Estoy compitiendo con los compañeros para tener una oportunidad. Considero que si el cuerpo técnico me necesita para este fin de semana, me sentiría en condiciones de competir, pero es una decisión del cuerpo técnico", señaló Hernández.

En la fecha anterior, los florenses recuperaron a José Sánchez, luego de una molestia en la rodilla. Entre tanto, el mexicano José Alfonso Nieto intenta superar un problema muscular.











