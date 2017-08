Laterales de Saprissa: Lemark sale regañado; Luis Hernández brilla en Grecia

Uno tiene sus primeros minutos en Saprissa, el otro, se estrena en la máxima categoría. El primero salió regañado, mientras que el segundo, ovacionado. Ambos son fichas del Monstruo.

Se trata de Lemark Hernández, quien viste la casaca de la S, y de uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol costarricense: Luis Hernández.

En el partido de este domingo, en el que los morados triunfaron en Pérez Zeledón (1-2), Lemark ingresó de cambio en el segundo tiempo por la lesión de Joseph Mora.

El futbolista no tuvo un juego fácil, los generaleños presionaron de más y se recostaron por el sector que él cubría.

Luego de una acción de peligro, el líder de la zaga Henrique Moura le llamó fuerte la atención a su compañero. Con los gestos le hizo ver que estaba cometiendo un error en la marca. Acto seguido, Moura lo corrigió y le pidió estar más atento al señalarse su cabeza.

"Simplemente fue un fallo de comunicación porque yo tenía dos hombres y estaba llamando a un compañero para que me ayudara, pero no me escuchó o no captó a tiempo y fue un pequeño descuido", explicó Lemark, al ser consultado sobre la razón del regaño de Moura.

Por su parte, en criterio del técnico Carlos Watson, el futbolista cumplió: "Aunque cargaron por su lado, marcó bien".

Mientras Lemark tuvo su primera llamada de atención, el juvenil Hernández gana minutos, aplausos y goles en el Municipal Grecia, dirigido por Wálter Centeno.

El jugador, de 19 años, está a préstamo con los griegos, pero su ficha pertenece a Saprissa. En su carrera tiene dos mundiales menores: Sub-17 de Chile 2015 y Sub-20 de Corea 2017, y fue el capitán en ambos procesos formativos.

El carrilero suma dos tantos en la máxima categoría, ambos marcados este domingo frente a Guadalupe. Además, contabiliza dos partidos como titular, sin salir de variante.

Hernández se desempeña como carrilero, tiene la ventaja de que se suma al ataque con facilidad y aporta en la zaga.

Ante ambas realidades, el presidente morado, Juan Carlos Rojas, afirmó que el juvenil solo se mantendrá con los dirigidos por Wálter Paté Centeno por estos seis meses.

"Préstamo por seis meses, esperemos verlo en Torneo de Verano con Saprissa", contestó Rojas en Twitter a un usuario llamado Freddy Andrés.

El jerarca tibaseño es muy activo en esta red social, pero no se le ha vuelto a ver en conferencias de prensa.

Incluso, en la presentación de los fichajes de esta campaña quien estuvo fue Paulo César Wanchope, gerente deportivo.

La última vez que Rojas apareció para dar declaraciones a diversos medios de comunicación fue el pasado 21 de mayo, cuando el club perdió la final del Verano 2017 ante el Herediano.