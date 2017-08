Ironía: la MLS ayuda a la 'Sele' ante Estados Unidos

Nueva Jersey, Estados Unidos

Los legionarios que militan en la MLS son los encargados de dotar de ritmo de juego a la Selección Nacional de cara a los juegos eliminatorios de este viernes ante Estados Unidos y el próximo martes contra México.

Un total de siete jugadores de la Tricolor suman regularidad fecha a fecha en el balompié norteamericano y a criterio del seleccionador nacional son los que inyectarán mayor despliegue físico a su equipo.

Se trata de los defensores Kendall Waston (Vancouver Whitecaps), Francisco Calvo (Minesotta United), David Guzmán (Portland Timbers), Rodney Wallace (New York City FC), Cristian Bolaños (Vancouver Whitecaps), Johan Venegas (Minnesota United) y Marco Ureña (San José Earthquakes).

Si se hiciera un top de regularidad entres todos ellos, lo lideraría Calvo, quien ha disputado 1.710 minutos en 20 compromisos. Además, el zaguero es el capitán del Minnesota United.

"Nosotros estamos a nueve fechas de que termine la Liga, allá se juega seguido entre domingo y miércoles, por lo que tenemos mucho ritmo. Es importante traer ese rendimiento para estos dos compromisos que son vitales en el sueño mundiaista. Aquí venimos a dar lo mejor de nuestra parte", comentó el zaguero.

Por su parte, el volante Guzmán (1.668 miuntos en 20 juegos) se deja el segundo puesto, mientras que el tercero recae en el central Waston (1.530 miuntos en 18 juegos).

Precisamente, la ficha del Portland confesó que en su primera temporada en suelo gringo ha madurado en su juego. En su criterio, con la titularidad en la pasada Copa Oro puso a pensar al seleccionador Óscar Ramírez.

"La idea es siempre competir y dar lo máximo. Tenemos grandes jugadores en ese puesto, lo que necesitamos es que la Sele esté de la mejor manera y que demos el máximo. La competencia tiene que ser bastante buena, va a ser positiva. Uno tiene que poner a pensar al entrenador y luchar por un puesto, es lo que he venido haciendo", puntualizó Guzmán.

Mientras tanto, Wallace es cuarto (1.506 minutos en 19 juegos), Bolaños es quinto (1.455 minutos en 18 juegos), Venegas es sexto (1.052 minutos en 16 juegos) y Ureña es el sétimo (1.383 minutos en 20 juegos).

Por estas estadísticas es que el propio estratega confesó que estos jugadores en específico serán de gran ayuda para acuerpar la idea que tiene en mente.

"Yo creo que porque están jugando adquieren mucha importancia los que juegan en la MLS. Es algo parecido a la planeación de la Copa Oro. Considero que en estos momentos estos muchachos nos dan una base competitiva", externó el jefe del banquillo patrio.

Dura competencia. Tanto Calvo como Guzmán afirman que han crecido como futbolistas en estos ocho meses en el balompié extranjero. Ambos opinan que acoplarse a una nueva cultura, estilo de fútbol y exigencia internacional pasa la factura.

"Yo no me considero el mismo jugador que conoció Ricardo Antonio La Volpe. Que mi club me diera la capitanía me genera confianza y madurez para seguir y aportar en la Selección. Eso mismo quiero reflejar aquí", externó.

Calvo también contó que jugar fecha a fecha implica viajes a diferentes partes de Estados Unidos, pero que los equipos tienen todas las condiciones para la recuperación de los futbolistas.

Además, para Guzmán un aspecto positivo es que la mayoría de seleccionados estadounidenses militan en la liga y ellos conocen a la perfección su estilo de juego.

"Ya los conocemos muy bien, ya sabemos cómo juegan, lo que el técnico nos solicita es que pongamos mucha atención a los movimientos que ellos hacen en el partido. Uno los enfrenta día a día y sabe qué pueden hacer, tenemos que analizar al rival", explicó el exmorado.

Eso sí, aunque hay siete legionarios en suelo gringo, ninguno tiene como casa el Red Bull Arena, sede del compromiso de este viernes a 4:55 p. m. en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey.