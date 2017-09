Herediano hizo que Kevin Briceño al fin mostrara sus virtudes

Kevin Briceño tiene cinco partidos de titular. En ninguno había recibido verdadera metralla para demostrar. Fue en el duelo contra el Herediano, del sábado pasado, en el que sudó de más en el arco morado.

Briceño realizó siete tapadas: dos a Óscar Esteban Granados y a José Guillermo Ortiz, una a Rándall Azofeifa, Jairo Arrieta y a Esteban Ramírez.

Desde que Carlos Watson, técnico de la S, lo puso de estelar ha recogido el balón del fondo de su red en cuatro oportunidades. Solo en dos ocasiones mantuvo el arco en cero (contra Cartaginés y UCR).

"Me siento contento con mi trabajo porque me siguen dando confianza. Fue un partido de más exigencia (ante Herediano), se ha rumorado que casi no me han atacado ni he entrado en acción, pero me sentí bien. Esto me da fuerza", expresó Briceño.

En el vestuario le destacan al guardameta la tenacidad para salir adelante luego de las múltiples lesiones que ha sufrido en estos tres años en la institución.

El meta ha tenido que sortear diferentes lesiones que lo han alejado por bastante tiempo. La última que lo sacó de circulación por más tiempo sucedió en junio del año pasado, pues tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una luxación en el hombro derecho, por lo que estuvo fuera de las canchas unos cinco meses.

"Kevin (Briceño) ha estado trabajando muy fuerte a pesar de las adversidades. Su mentalidad ha sido muy buena porque no es fácil salir del plantel por lesión y volver de la manera que lo ha hecho. Su respuesta ha sido buena en este tiempo", comentó Marvin Angulo.

Además, en criterio del carrilero Heiner Mora, poco a poco empieza a mostrar sus cualidades y a generar seguridad en la parte defensiva.

"Tanto a Briceño como a los demás arqueros les tenemos mucha confianza. Gracias a Dios se le presentaron opciones ante Herediano, aunque no es bueno para el equipo que se den siete acciones de gol para el rival. Es un portero que se está consolidando, nos está dando confianza. Sabemos que si tenemos un despiste está él", acotó.

Anéctoda. El choque ante los rojiamarillos dejó una parada de buena factura. Briceño desvió un disparo de Esteban Ramírez que terminó en el poste. Fue un remate rastrero y potente de pierna derecha.

"Lástima que esa acción no terminó en gol. Ya estaba casi adentro y la sacó muy bien. Fue muy buena acción. Al final hablamos sobre la jugada", contó Ramírez.

Por su parte, Briceño la describió como un jugada muy rápida en la que el remate lo agarra caminando hacia el lado contrario al que venía la pelota.

"No observé la bola, me lancé y la toqué por pura inercia. Al final (Ramírez) me dijo que le quité el gol y nos reímos de eso. Fue un roce importante que desvió el balón", concluyó.

Briceño continuará en el arco del Monstruo este domingo ante Guadalupe a las 11 a. m.