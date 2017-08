Kevin Briceño regresa a un clásico nacional tres años después

Dentro de la rotación que está haciendo el técnico Carlos Watson en el departamento de porteros, el elegido para defender la portería tibaseña en el Estadio Alejandro Morera Soto es Kevin Briceño.

El arquero morado no inició el certamen como estelar, pero lo ha hecho en los dos últimos juegos del subcampeón nacional, frenta al UCR (1-0) y el Club Sport Cartaginés (3-0).

Briceño tiene casi tres años de no disfutar la euforía de un clásico nacional dentro de la cancha.

Su primera experiencia en estos juegos se dio el 1.° de octubre de 2014, en el Estadio Ricardo Saprissa, pero el debut en estas instancias no fue muy grato, ya que los manudos ganaron 0-2 con tantos de Jonathan McDonald y Pablo Gabas.

El segundo clásico que enfrentó Briceño el recuerdo es mucho más grato: el 9 de noviembre de 2014 fueron los morado los que celebraron en patio ajeno.

En esa ocasión, Adolfo Machado y Ariel Rodríguez le dieron la victoria al equipo, al que en ese momento lo dirigía Jeaustin Campos.

Briceño dejó atrás una serie de lesiones que le impidieron pelear por la titularidad en el Deportivo Saprissa y ahora se concentra en su tercer clásico.

"Las lesiones me han truncado bastante, pero me he sabido recuperar de eso. Mentalmente lo afecta bastante a uno eso de las lesiones. Tuve la lesión del hombro que fue muy complicada, pero gracias a Dios y a la ayuda de mi familia he salido adelante", explicó Briceño.

Para Briceño, lo partidos que le está dando Carlos Watson son muy valiosos para demostar que tiene las condiciones para ser el dueño del arco morado.

"Lo importante es ir jugando partido a partido. Demostrando cada día más confianza. El trabajo que uno ha venido haciendo lo respalda", añadió.

Al portero saprissista no le preocupan los delanteros que pueda tener Liga Deportiva Alajuelense, ya que considera que su defensa tiene con qué responder.

"Son jugadores peligrosos y dentro del área hay que tenerles cuidado. Tenemos que ir a sacar los tres puntos", comentó.

Los dirigidos por Carlos Watson han recibido seis goles en lo que va del torneo, pero desde que llegó Kevin Briceño a la titularidad no han permitido anotaciones.

"Sabemos que si mantenemos el cero atrás es más facil que ganemos. El partido contra la UCR fue complicado, mantuvimos el cero y en el último minuto hicimos el gol para ganar", detalló.