Kenneth Cerdas: 'No entro en los planes de Benito Floro, espero regresar en un futuro'

El joven volante de Alajuelense Kenneth Cerdas no entró en los planes del técnico Benito Floro para la próxima temporada. El futbolista fue declarado transferible y se entrena en solitario a la espera que un equipo de la Primera División quiera sus servicios.

Aunque le restan seis meses de contrato no vestirá la casaca rojinegra en el Torneo de Apertura 2017, pues la idea de los manudos es prestarlo o finiquitarlo, pese a que se proyectaba como un prospecto de la cantera. Esta situación discrepa con el mensaje inicial de Floro, que se basó en dar oportunidad a los jóvenes formados en el club.

Cerdas conversó con La Nación y aseguró que su no continuidad en el plantel es algo que aún le cuesta digerir, pero es un golpe que no lo tumba.

Afirma que la decisión pasó específicamente por el entrenador español: "Agradezco a la Liga porque es una institución que me ha dado mucho, pero deportivamente por la amplitud de la planilla, la contratación de muchos jugadores y la situación que atraviesa el club, no entro en los planes de Floro en este momento, pero espero regresar en el futuro".

El jugador de 21 años explicó que no tuvo una mala relación con el timonel y que siempre se mostró anuente a los trabajos en las prácticas.

"No acostumbro a tener problemas de disciplina y siempre lo he respetado (a Floro), me dio la oportunidad de jugar y sé que es un entrenador profesional. Estoy agradecido con él y comprendo que no entre en sus planes", acotó.

El mediocampista se entrena por aparte, pues ya no está con el resto del primer equipo. Desde hace unas semanas hace trabajos físicos y gimasio para mantenerse en forma mientras logra vincularse a algún club de la máxima categoría, pues la mayoría de las planillas ya están conformadas.

"Por decisión del cuerpo técnico me entreno por aparte y estoy a la espera de algún equipo. No tengo ninguna lesión y me mantengo en forma", concluyó.

El futbolista hizo fuerzas básicas en la Liga, luego fue cedido al Santos de Guápiles, institución con la que jugó 23 partidos en un año.

En el pasado certamen, Cerdas jugó 12 partidos y marcó un gol.