Kenner Gutiérrez considera que Henry Bejarano se volvió loco al expulsar a Jonathan McDonald

El defensor de Liga Deportiva Alajuelense, Kenner Gutiérrez, criticó fuertemente al silbatero Henry Bejarano por la expulsión de Jonathan McDonald ante el Herediano.

McDonald vio la tarjeta roja en el cierre de la primera parte por reclamar, lo cual según los manudos les condicionó el partido que terminaron perdiendo por 3-2.

"Es dificil porque hicimos un buen encuentro, creo que antes de la expulsión Alajuelense estaba asumiendo el partido. Me voy con la actitud del grupo. Esto es de goles y fallamos dos claras para ganar", explicó Gutiérrez.

El zaguero considera que Bejarano perdió la cordura en esa jugada y que tomó la decisión de expulsar a McDonald sin ningún fundamento.

"No quería tocar el tema, pero no lo voy a esconder, es propiamente Henry (Bejarano). Si usted habla de los árbitros te castigan, pero es muy evidente. Todos le alzan la voz, todos le gritan y no pasa nada, McDonald le dice algo, lo encara y se va con la tarjeta amarilla y se vuelve loco", comentó Gutiérrez.

Para Gutiérrez, los árbitros y especialmente Bejarano tratan de manera distinta a Jonathan McDonald, lo que considera muy injusto.

"Si tratara a todos como a McDonald creo que habría más de un expulsado. Yo le dije que sea parejo, que porqué solo a Jonathan, ¿tiene algo con él?, porque todos le gritan. Creo que McDonald estaba enojado porque Bejarano no pitaba faltas evidentes", agregó el central.

Gutiérrez fue protagonista de la última jugada del partido, cuando desvió la pelota al tiro de esquina que terminó siendo el gol del triunfo del Herediano.

"Patrick (Pemberton) me la pide y yo trato de ponérsela suave, la bola se va super rápido al tiro de esquina y ya sabemos lo que pasó", finalizó el zaguero.