Junior Díaz: 'Herediano es un equipo que busca ahora con más fuerza el título'

El defensor del Club Sport Herediano, Junior Díaz, se siente satisfecho por su carrera por el fútbol europeo, no descarta la Selección Nacional y asegura que en dos ocasiones escuchó que había interés del Deportivo Saprissa por sus servicios.

¿Cómo toma su regreso al fútbol de Costa Rica?

Muy feliz y muy contento por tener la oportunidad de regresar al Team, fue el equipo que me dio a conocer en Costa Rica y la verdad que me sentí muy contento por el recibimiento que se me dio.

¿Cómo se da su regreso al Herediano?

Se da porque se estaba esperando alguna opción en Alemania, eso era la prioridad. Al final hubo varios intereses pero no se concretó nada, por ahí empecé a valorar la opción de regresar al país para tener un poco de estabilidad acá y fue cuando me contacté con Jafet Soto para ver qué les parecía y si había alguna posibilidad.

¿Usted buscó a Jafet Soto?

Sí, es una persona que conozco hace mucho tiempo. Lo contacté y hablamos, me dijo que sí, que de parte de ellos siempre el Team iba a ser mi casa e iba a ser bien recibido.

¿Qué valoración hace de su carrera por Europa?

Muy contento porque cumplí lo que quería, la verdad es que le doy gracias a Dios por darme ese privilegio. Algo que soñé de niño y lo pude realizar. Siempre lo disfruté, así como hubo muy buenos momentos y otros no muy buenos, pero lo importante es mantenerse allá. Tener la oportunidad de estar tanto tiempo en Europa, no sé si haya otro jugador que haya podido igualar ese tiempo en Europa.

¿Cuáles fueron sus mejores momentos en Europa?

Es difícil, no puedo decir cuál fue mi mejor momento. Llegué a Polonia y en seis meses ya era campeón, el segundo año bicampeón y eso fue importante para mí. Después, pude participar en UEFA Champions League con el equipo de Polonia, en Bélgica llegué y empecé a jugar UEFA Europa League, también fue un buen momento. En Mainz llegamos y el equipo cumplió con el objetivo de mantenerse en la Bundesliga y en el segundo año entramos en puestos de UEFA. Todo ha sido bueno, solo este último año con el descenso de categoría, fue lo único que puedo decir que sí me sentí un poco triste por eso.

¿Ha cambiado mucho el Herediano desde que usted se fue?

Cuando yo me fuí llegábamos a semifinales o finales y se daba la situación de que no ganábamos. En estos últimos años ha cambiado, se llegó a finales y se ha ganado, eso hace mucha diferencia. Es un equipo que busca ahora con más fuerza el título, es más candidato al título, tiene jugadores de experiencia y jóvenes que vienen haciendo las cosas bien.

Le tocará pelear de nuevo el puesto con Leonardo González. ¿Cómo toma tener un compañero de su etapa anterior en el club?

Nos llevamos bien, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos compartido posición y también hemos competido por el puesto. Es algo curioso que otra vez nos volvamos a unir, lo importante es que siempre cada uno dio lo mejor para el equipo y los entrenadores son los que deciden quién juega o en un momento en el pasado jugábamos los dos, hay muchas posibilidades, se puede alternar el puesto. Yo voy a venir, voy a prepararme y después luchar por el puesto fuertemente.

¿El capítulo de Selección Nacional está cerrado para usted?

Yo pienso que es paso a paso. Necesito volver a agarrar ritmo de competencia, eso es lo más importante por ahora, prepararme para competir y eso es lo que estoy tratando de hacer, parte de venir acá es eso, seguir compitiendo y vamos a ver cómo sigo para poder tener un nivel alto antes de pensar en la Selección.

¿Su idea es finalizar su carrera con el Herediano?

Podría ser, es difícil saber, uno puede hacer un contrato por un año o por cuatro, pero al final no sabe si los vas a cumplir. Uno a veces firma por un año y se queda tres más. A veces es un poco relativo en el tiempo de los contratos, lo importante es dar lo mejor. Si tengo que retirarme en Herediano lo voy a hacer, lo importante es rendir para mantenerse en el club.

Su papá fue figura importante de Saprissa. ¿Usted estuvo cerca en algún momento de jugar con Saprissa?

Antes de salir de Herediano había una posible opción en caso de que no renovara con el club en ese tiempo, hubo un rumor ahí, no fue muy fuerte, pero se habló. Ahora hubo otro rumor hace poco tiempo de que podía regresar, es un club donde yo estuve cuando fui pequeño viendo los partidos de mi padre y es un club también importante en el país, pero no tuve la decisión final de poder estar ahí.

¿Qué le dice a los aficionados?

Yo me siento bien todavía, vamos a ver cómo nos va, el equipo empezó muy bien. Yo trato de venir a aportar un poco más para tratar de lograr el campeonato, esfuerzo de parte mía siempre va a haber y voy a dar lo mejor para poder obtener los objetivos que se quieren. Invitarlos a que sigan apoyando al equipo y muy contento por el recibimiento que me han dado.

¿Tiene algún tipo de relación con Hernán Medford?

A Hernán lo conozco hace muchos años y él también me conoce, la verdad que tampoco hubo problema cuando se dio el interés. Cuando conversé con Jafet se lo hizo saber a Hernán y obviamente estaba de acuerdo, es bueno que uno sienta que el entrenador lo quiere a uno en el equipo.

¿Cómo viene en la parte física?

Había estado entrando en Alemania para mantener la forma. Ahora vamos a ver iniciando los entrenamientos con el Herediano, ahí es donde nos vamos a dar cuenta en qué nivel estoy, pero había estado realizando muy buenos entrenamientos.