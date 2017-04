Para Julio Cascante, puede más la razón que su corazón limonense

Fútbol Nacional

El zaguero central de Saprissa, Julio Cascante, es oriundo de la localidad Limón 2.000, en la provincia caribeña. No oculta sentirse orgulloso del buen momento del club verdiblanco. Se le infla el pecho cuando habla del proceso de Horacio Esquivel y de jugadores como Erick Scott.

Para Cascante, ver el estadio Juan Gobán repleto como ha estado en el Verano es sinónimo de recordar su niñez y en más de una ocasión ir a ver un partido del plantel. Con calor asfixiante, pero con sabor en la grada.

El defensor llenó de elogios a los dirigidos por Esquivel, los mismos contra los que su club, la S, pelea la lucha por el liderato, previo a la cuadrangular.

El número 3 del Monstruo afirma que puede más la razón que su corazón limonense. Aunque sí tiene el corazón partido.

"La verdad me gusta mucho como está trabajando Limón, ha venido haciendo muy bien las cosas, eso habla muy bien del entrenador y de su proceso. Me siento orgulloso de que el equipo está haciendo ese trabajo porque yo soy de esa provincia", dijo Cascante.

Para él, lo mejor es ver el ambiente de fiesta que se monta en el estadio cuando juega de local.

"Creo que ver ese recinto deportivo repleto es lindísimo para todos, no siempre se ve y me alegra bastante, la verdad", acotó.

Eso sí, es claro en que a pesar de todo eso espera un traspié de los caribeños en las próximas tres fechas, frente a Pérez Zeledón (de visita), Herediano (de local) y Belén (de visita).

"Claro, sí queremos que ellos pierdan puntos, para nosotros aprovechar eso y llegar a la cima", contó.

En el presente, la Tromba marcha en el primer puesto con 37 puntos, los mismos que los campeones nacionales, solo que estos últimos tienen peor gol diferencia (+22 frente a +9).

Cascante es quien suplió la salida de Adolfo Machado y en el Verano es el quinto jugador más regular de la planilla, con 1.229 minutos.

"Yo me siento muy contento por las palabras de todas las personas que me ayudan a salir adelante. Mucha gente me dice que Machado no ha hecho falta, pero él fue un muy buen jugador aquí, la afición lo quiere mucho y eso es bueno. Yo aprendí mucho de él y eso me hace bien para crecer", concluyó el defensor.











