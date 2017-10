Julio Cascante disfruta de sus goles, pero sufre los que recibe

Cartago.

El zaguero Julio Cascante es el goleador del Saprissa con seis anotaciones. Es claro que su función primordial es defender y por eso ve sus tantos como un plus.

Es consciente que el equipo debe mejorar en la última línea, por eso es contundente al decir que sus festejos individuales pasan a segundo plano, máxime cuando el rival tiene condiciones importantes.

"No pienso en eso (en los goles), prefiero que no me anoten a marcar, pero bueno, nos queda seguir trabajando para que no nos hagan tantos goles", externó Cascante posterior al encuentro contra Cartaginés, en el que se fue de doblete.

En su criterio, los blanquiazules le hicieron bastante daño al Monstruo con los tres dardos que le encajaron en el Fello Meza.

Los brumosos Dylan Flores, Rándall Chiqui Brenes y Paolo Jiménez fueron los encargados de evidenciar los yerros del cuadro morado.

"Viendo el partido desde las anotaciones recibidas, siento que son muchas para el Saprisa, entonces queda esta semana trabajar en esos errores", explicó.

Por otra parte, Cascante es la principal carta de la S en táctica fija, pues por esa vía llegaron todas las anotaciones.

Marvin Angulo es su principal socio, pues lo ha asistido en tres oportunidades, Mariano Torres en una y en otra diana él aprovechó un rebote.

"Creo que la comunicación es importantísima, en la mañana estaba hablando con Angulo, él me dijo las situaciones por hacer y dónde iban a ir dirigidas. Creo que todo eso es importante para que haya una buena sorpresa", citó.

Además, el creativo morado afirma que "regaña" a Cascante para que en ocasiones espere unos instantes más y sepa leer la jugada que va a efectuar.

Para el 10 tibaseño, el defensor tiene una facilidad a la que le deben sacar mayor provecho, pues en acciones a balón parado se puede marcar la diferencia, como sucedió este domingo.

Eso sí, todas estas acciones se trabajan durante la semana en específico con Vladimir Quesada, asistente técnico.

"Del juego de balón parado se encarga Vladimir Quesada, y Julio (Cascante) trabaja como todos los demás, pero en los entrenamientos tiene esa cualidad, que es muy oportuno", concluyó Watson.