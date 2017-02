Jugadores de Saprissa recibieron una particular visita en Pachuca

Fútbol Nacional

Los jugadores del Saprissa recibieron este martes la visita de doña Ceci, la fiel seguidora morada de 90 años.

La aficionada sorprendió a los futbolistas en la sala de espera en medio de su concentración en México y les brindó algunas palabras de apoyo de cara al juego de hoy a las 9 p. m.

"Aquí vine de amuleto", les dijo Doña Ceci a los jugadores mientras compartía con Marvin Angulo, Fabrizio Ronchetti y Jaikel Medina.

Y agregó: "Solo Dios sabe lo que significa esto para mí. Es tan emocionante que no sé ni qué decir. Verme en México es algo que no sé ni cómo explicarlo".

La señora, oriunda de San Ramón, tuvo seis horas de viaje para llegar a Pachuca y poder asistir esta noche al Estadio Hidalgo.

Doña Ceci conversó con algunos jugadores: "Entre a la cancha con ese deseo de triunfar, por ahí voy a estar viéndolos", le dijo a Anllel Porras.

Los jugadores se mostraron sorprendidos por la visita, por ejemplo Marvin Angulo expresó que es un incentivo contar con el apoyo de ella en suelo azteca.

"Es un orgullo y un sentimiento saber que ella nos acompaña y verle la cara nos motiva para esta noche luchar por darle una alegría a ella y a toda la afición", citó el creativo tibaseño.

Además, el uruguayo Fabrizio Ronchetti expresó que ya había conversado con ella durante un juego disputado en el Estadio Colleya Fonseca.

"Para nosotros es una motivación extra y una responsabilidad saber que representamos a estos aficionados. Como le dije un día de estos, porque me sorprendió verla en el Colleya Fonseca y me dijo que viajaba en bus y ahora verla acá es un paso bastante importante, ahora me dijo que nunca se había montado en un avión", manifestó Ronchetti.











