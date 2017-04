Jugadores de Limón afirman que todavía están fuertes para el cierre del campeonato

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Cabizbajos y tristes, tras recibir ocho goles en dos partidos. Así salieron los integrantes del conjunto de Limón FC, tras perder su segundo partido consecutivo goleados por 4 a 0.

El domingo anterior fue ante el Pérez Zeledón en San Isidro del General y este miércoles volvieron a caer por la misma dosis, frente al Herediano, en el Coyella Fonseca en Guadalupe.

Sin embargo, los integrantes del conjunto verdolaga están seguros de que pueden revertir los papeles y volver a ser el equipo contundente, tanto fuera como de casa en la cuadrangular final.

El volante Kareem Mc Lean, uno de los jugadores de más experiencia del conjunto caribeño, expresó que no hay excusas ante una derrota de ese calibre, menos en dos partidos seguidos, pero deben lavarse la cara y regresar a ser el equipo fuerte que estuvo varias jornadas como líder.

"Vamos a tener que ver qué sucede en lo que resta de la semana. No es fácil asimilar dos derrotas consecutivas con un marcador de 4 a 0 y hay que replantearse lo que estamos haciendo. Tampoco creo que sea la presión, porque este mismo equipo es el que viene jugando bien desde la primera fecha y siento que asimilamos bien lo que estábamos haciendo", comentó Mc Lean.

Por su parte, Kendrick Pinnock indicó que el técnico (Horacio Esquivel) tiene claro lo que está pasando, por lo es necesario un cambio de actitud y volver a la senda del triunfo ante Belén.

Aún estamos fuertes, sabemos lo que nos estamos jugando en el resto del campeonato. Tenemos nuestros objetivos intactos, queremos ser campeones y vamos a entrar a la cuadrangular con todo. Jugando como lo estuvimos haciendo en los compromisos anteriores. No creo que la presión nos esté afectando, en Pérez no no salieron las cosas ni ante Herediano tampoco, además estamos preparados tanto física como mentalmente para el cierre del campeonato", dijo Pinnock.

Por su parte Miguel Marín espresó que deben cambiar el chip, pensar en lo que viene y corregir lo hecho malo en estos dos últimos compromisos.

"Es duro perder dos juegos seguidos 4 a 0 y no poder pelear más por el primer lugar como nos lo habíamos propuesto, pero también debemos tener claro que es importante entrar bien a la cuadrangular y continuar trabajando por las metas que nos propusimos. Debemos olvidar lo que pasó, corregir lo que hicimos mal, aprender de lo sucedido, hablarlo y que no nos vuelva a pasar", sentenció Marín.











