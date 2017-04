Jugadores de Herediano responden a Jeaustin Campos y aseguran que Elías Aguilar no finge faltas

Fútbol Nacional

Las palabras del técnico del Cartaginés, Jeaustin Campos, no cayeron bien en las tiendas florenses. El brumoso insinuó en conferencia de prensa que el volante Elías Aguilar finge faltas y los árbitros deben poner atención a ello el próximo sábado, en el Rosabal Cordero.

"Lo que me preocupa muchísimo es que la última vez que visitamos el Rosabal, hubo faltas que no fueron, principalmente con Aguilar (Elías), quien es un extraordinario jugador. Para ver a mi equipo y no la acera del frente, no he dicho que le pegan mucho a Cristopher Núñez, y si le tienen que dar, pues que le den y que sancionen las que son, no las que Cristopher inventa o en las que quiere engañar al árbitro", fue lo que dijo Campos el miercoles ante los medios.

Y ante la pregunta: ¿Le preocupa más lo que se le sancione a Elías Aguilar o la malicia de él para sacar faltas?, contestó: "Hay que preguntarle a él si es que las provoca o tiene la malicia. Me parece que es un buen jugador y no vamos a generar un problema. Los habilidosos e intensos como él (Elías), Cristopher Núñez, Ricardo Blanco o José Luis Cordero son los que están más expuestos".

Ante estas declaraciones, los jugadores José Sánchez y Kevin Vega explicaron que por las condiciones de Aguilar le cometen muchas infracciones en los partidos, pero en ningún momento el habilidoso mediocampista se tira, como se dice popularmente, y lo que trata Campos es de desviar la atención.

Sánchez indicó que si Campos pretende que con sus palabras Aguilar no juegue o se reserve en el partido, está equivocado.

"Sabemos de las condiciones de Elías (Aguilar), que es muy bueno y a quien en ocasiones los rivales tienen que pararlo de esa forma (con faltas). Si finge o no, eso nadie lo puede saber, solo él y el árbitro es quien toma la decisión si es falta o no. El temas de Elías es que si ellos están pretendiendo que no juegue, es una táctica de ellos", comentó Sánchez.

El volante rojiamarillo agregó que igual el Team tiene una planilla en la que todos los jugadores son importantes.

"¿Qué tiene que ver solo Elías, son 11 contra 11 en la cancha. Es cierto que él hace su fútbol y que le hacen muchas falta por las condiciones que tiene, que son muy buenas, pero lo que hablan es una táctica para desviar la atención", manifestó Sánchez.

Por su parte, el defensor Kevin Vega considera que a Aguilar lo golpean mucho por su estilo de juego.

"De lo que yo llevo acá en Herediano no he visto a Elías tirarse porque quiere o porque desea sacar una falta. Es un jugador difícil de bajar y no creo que sea así. Como dije, tengo cuatro meses de estar en el club y no he visto que él haga eso, son cosas que la gente ve desde afuera", puntualizó Vega.

El exbrumoso reiteró que a Aguilar lo golpean de más por el tránsito de la pelota en el medio campo, pero es parte del fútbol y sabe que a los jugadores habilidosos siempre tratan de pararlos de cualquier manera.











