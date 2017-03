Jugador de Honduras trata de intimidar a la Selección de Costa Rica

Hexagonal

San Pedro Sula

Los seleccionados hondureños aseguran que Costa Rica es el rival perfecto para quitarse el mal sabor de boca de la goleada que sufrieron en Estados Unidos (6-0) el viernes anterior.

Incluso, el volante Mario Martínez aseguró que la Sele sentirá el rugir del estadio Morazán.

"Hay buen entorno. Si en el Olímpico se siente, creame que en el Morazán más, entonces va a ser una tarde en que la gente va a venir y va a estar de principio a fin con nosotros", comentó Martínez.

El futbolista aseguró en reiteradas ocasiones que la Tricolor es una buena víctima, por lo que derrotarla ayudaría a cicatrizar la herida que le propinaron el técnico Bruce Arena y compañía.

Para poder hincar a la Nacional, Martínez ve fundamental todo el conocimiento que el técnico Jorge Luis Pinto les ha dado sobre cómo juega el equipo tico.

"Ellos conocen el esquema del profesor, pero él también y ahí podría haber diferencia. Tenemos que tener calma, con un 1-0 estamos bien. Tenemos una linda oportunidad para salir bien librados de esto", acotó.

El mediocampista, quien juega en el ENPPI de la Primera División de Egipto, no se esconde de la prensa por lo sucedido en suelo norteamericano.

"No me tengo que esconcder de nada, lo haría si me hubiera robado algo o matado a alguien. Estoy dando la cara y el martes va a ser otro partido y si me toca dar todo, lo haré. Ojalá se vea otra cara de la Selección".

Además, reveló que tanto él como algunos compañeros no pudieron conciliar el sueño luego de semejante paliza."Fue una noche para el olvido, pero ya pasó. Esa noche no pude dormir, al igual que mis compañeros".

Por su parte, el zaguero Ever Alvarado coincidió con Martínez en que el tenso y pesado ambiente del Morazán podría pasarle la factura a la Selección Nacional de Costa Rica.

"Necesitamos de la afición para que nos apoye. Sabemos que están molestos por el resultado allá. Tenemos que ganar, no sé cómo, pero tenemos que ganar", afirmó el lateral izquierdo del Olimpia.

El catracho también confesó que Pinto habló con el vestuario. Fue autocrítico, pero también intentó hacer más fácil el pasar la página.

"Pinto estaba mal por el resultado. Nos ha dicho que esto es fútbol, le pasa a equipos grandes, ¿por qué no a nosotros? Con los tres puntos ante Costa Rica nos metemos de nuevo"; concluyó el jugador.

La H y la Tricolor se toparán las caras este martes a las 3 p. m. en el estadio Morazán.











