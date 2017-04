Juan Diego Madrigal, héroe del Santos: 'Jeaustin Campos me descartó de Saprissa y Cartaginés'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Guápiles

Juan Diego Madrigal se elevó lo más que pudo dentro del área ante la floja marca del brumoso Sergio Córdoba, cabeceó hacia atrás y el balón ingresó pegado al poste, imposible para Adrián de Lemos.

El zaguero del Santos de Guápiles corrió a festejar ese tanto, el de la clasificación a la cuadrangular; de paso, recordó que dos veces tuvo que salir de un equipo por decisión del técnico Jeaustin Campos, una con Saprissa y otra con Cartaginés.

"Jeaustin dos veces me descarta y ahora me demuestro a mí mismo que puedo hacer las cosas bien en cualquier puesto, ya que el profesor Johnny Chaves me ha ubicado en varias posiciones. Para mí es mucha alegría poder anotar y estar en la cuadrangular", expresó Madrigal.

Según el defensor, no le guarda resentimiento al estratega de los brumosos, pues afirma que son cosas de este deporte.

"La gente dice que el fútbol da revanchas, pero no lo veo así; yo estoy defendiendo a Santos, es una camisa que adoro, que quiero y se me da la anotación. Todos saben la historia de cómo salí de Cartago. A nivel personal estoy muy feliz, porque un defensa anota pocos goles y para mí vale el doble.

"Para los entrenadores es gustos, a Jeaustin no le gusta mi forma de jugar, ni en Saprissa ni en Cartago, entonces busqué otros rumbos y Santos me abrió las puertas. Nunca le voy a celebrar a nadie, soy una persona muy callada, por eso la dedicatoria es para todos los aficionados, porque fue una segunda vuelta muy difícil", aseveró Madrigal.

Dice que nunca perdieron la fe de sacar el juego ante los de la Vieja Metrópoli, pese a lo cerrado que estaba. Incluso, antes del cobro de tiro libre que originó su gol, Madrigal le preguntó a Johnny Chaves cuánto tiempo faltaba.

"Me dijo que quedaban cinco minutos y que subiera al área. Sabíamos que con táctica fija podíamos anotar y por dicha me cayó a mí. Por un momento nos desesperamos, pero sabíamos que con un gol pasábamos, aunque uno entra en desesperación porque debe caer el gol".

Según describió el héroe santista, Cartaginés prácticamente no atacó en el encuentro, pues el empate podía darle la clasificación.

Madrigal no cree que este Santos se desplome en la siguiente ronda como ocurrió en el Invierno 2016.

"Las cuadrangulares son muy difíciles, son partidos muy cerrados. Necesitamos hacer bien las cosas y este equipo aprendió de la cuadrangular pasada. La voy a disfrutar al máximo por el gol y porque este equipo se lo merecía. Llegamos tranquilos a este partido, no nos importaba lo que pasaba en Pérez Zeledón, solo pensábamos en que el tiempo alcanzara un poquito más para anotar", concluyó Madrigal.











