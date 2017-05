Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa: 'Este fue un torneo de transición'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, se mostró tranquilo tras perder el título ante Herediano y aseguró que el certamen fue de "transición".

Así lo expresó Rojas al explicar que durante el Verano 2017 tuvieron que hacer muchas variantes en el camino y le dieron oportunidad a muchos jóvenes.

"Queremos ser campeones y ese es el llamado de Saprissa, este fue un torneo de transición, un torneo de oportunidad a nuestros jóvenes y se ha sembrado un gran futuro para el Saprissa", señaló.

Con eso, aseguró, no quería poner excusas, pero sí las razones que pudieron influir en el final del certamen.

"Hubo salidas en diciembre, complicadas porque no hubo tiempo para reponerlas y eso es una realidad, salieron cinco jugadores de peso, cinco líderes, titulares, trajimos algunos que esperábamos que iban a suplir, hubo lesiones y lastimosamente pasó lo de Álvaro Saborío", destacó.

Pese a eso, el dirigente no tuvo ninguna duda en mencionar que los tibaseños volverán "más fuertes" para el Invierno de este año.

"El próximo torneo inicia en dos meses y medio, tiempo hay y queremos entrar a la pretemporada con un equipo casi completo y hacer bien las cosas para luchar por la 34".

Eso sí, Rojas dejó claro que no cambiarán su forma de realizar contrataciones, sin importar lo que hagan sus rivales, como el Herediano.

"Hace dos años era la misma historia, no sé Heredia cuántos jugadores tiene, si 40 o 50, al final juegan 11, la estrategia nuestra es diferente a la Heredia y el resultado es que hace cinco meses fuimos campeones, entonces hay que felicitar a Herediano, pero nos gusta nuestra manera de hacer las cosas y creemos en esa manera de hacer las cosas y lo vamos a seguir haciendo", aseveró.

El presidente tibaseño ya piensa en el próximo certamen y afirmó que le presentará a los accionistas morados el plan para ello.

"Ahora en junio vamos a hacer la Asamblea, me alegra tremendamente poder hablarles a los accionistas, presentarles nuestros estados financieros, nuestro plan de trabajo y yo creo que queda clarísimo que el plan Saprissa 20-20 va por buen camino. Queríamos levantar la copa 34, habíamos ganado cuatro de los últimos 6, ahora son 4 de los últimos siete, pero estamos combinando el éxito deportivo con el tema de nuestra cantera".

Feliz con la afición. Rojas hizo mención aparte a los seguidores morados, al agradecerles el apoyo brindado pese a perder en casa.

"Ver a 20.000 personas cantando y apoyando a este equipo... no recuerdo yo algo así en el país y gente de más experiencia, de más edad, me dicen que no recuerdan algo así".

El máximo responsable del club de Tibás recalcó que está triste, al igual que su afición, pero se sentía satisfecho por esa actitud.

"Estamos molestos de no haber podido levantar el título para la afición, pero vea, me siento más orgulloso que nunca de ser morado por lo que hoy demostró la afición, el tema de fútbol con respeto hacia el rival, hacia nuestro propio equipo y eso nos compromete más para ver qué tenemos que hacer para alzar la 34", concluyó.











