Fichajes para el Torneo de Verano 2017

Redacción

El saprissista Juan Bustos Golobio dejaría el club morado para vestir la camiseta del Cartaginés en el Torneo de Verano 2017.

El volante llegaría cedido a la Vieja Metrópoli en condición de préstamo ya que tiene un vínculo con la S hasta 2019. Él jugador había extendido su contrato en mayo anterior.

Federico Castillo, vicepresidente brumoso, confirmó a La Nación que está negociando el pase del futbolista.

"Estamos en negociaciones, pero no hemos terminado. Esperamos tenerlo acá con nosotros; sí hay una posibilidad alta porque hay un principio de acuerdo con él, pero no queremos que nos pase como con Jairo Arrieta, que al final no se concretó. No creo que pasé nada, estamos muy cerca, pero hay que esperar", explicó el dirigente.

Lea:Jairo Arrieta firmó con Herediano

Castillo elogió las condiciones futbolísticas de Golobio, de quien afirmó: "Es un jugador muy interesante, cuando ha tenido regularidad se habla hasta que se podía ir a jugar al exterior, así que esperamos que nos ayude mucho".

Golobio sería la cuarta salida del plantel tibaseño de cara al certamen que comenzará el 8 de enero. Ya dejaron la entidad Francisco Calvo (Minnesota United), Adolfo Machado (Houston Dynamo) y David Guzmán (Portland Timbers).

Mientras que para Cartaginés Juan Bustos se convertiría en la quinta incorporación tras las llegadas de Marco Madrigal (Santos), Adrián De Lemos (Herediano), Diego Calvo (Pérez Zeledón) y Sergio Córdoba (Liberia).

Jeaustin Campos, actual técnico brumoso, dirigió a Golobio y a Córdoba en su última etapa en Saprissa (Invierno 2014-Invierno 2015).

Lea: Juan Bustos Golobio ha pasado la cuarta parte de su carrera deportiva lesionado

En el Verano 2016 Juan Bustos solo jugó dos partidos para un total de 82 minutos y en el Invierno sumó ocho encuentros para 230 minutos.











Comparta este artículo Deportes Saprissa está a punto de prestar a Juan Bustos Golobio al Cartaginés Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Saprissa está a punto de prestar a Juan Bustos Golobio al Cartaginés Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.