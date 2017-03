Juan Bustos Golobio está asombrado con la fidelidad de la afición de Cartaginés

Juan Bustos Golobio se formó en uno de los dos equipos con más afición en el país y se acostumbró a ser local en la mayoría de los estadios con Saprissa, pero lo que más le asombra en su paso a préstamo por Cartaginés es la fidelidad de la fanaticada.

Golobio asegura que la principal diferencia que encuentra entre lo que vivió con los morados y su presente, es que los seguidores brumosos van al estadio y apoyan hasta cuando atraviesan crisis deportivas tan graves como la de este Verano, en la que acumularon ocho juegos sin ganar.

El volante reveló que al salir al campo, el miércoles anterior para enfrentar a Carmelita, lo último que esperaba era ver un buen grupo de hinchas dispuestos a soportar el frío con tal de alentar, pese a que venían de ganar apenas cuatro puntos de 24 posibles.

"Me ha ayudado mucho estar en Cartaginés. Es una institución grande, pero diferente porque es un club de una ciudad y la gente siempre viene a apoyar. Incluso, vi un mensaje de una persona que decía que aunque perdiéramos nos iban a apoyar, así que motiva, marca y lo obliga más a uno a salir a intentar ganar y darle una alegría a esta afición tan fiel", señaló el jugador.

Al Fello Meza, ante los carmelos, asistieron cerca de 1.574 blanquiazules, quienes empujaron a su club para salir del bache en el que se metieron... y finalmente pudieron celebrar. Juan reveló que el grupo está apenado por no responderles de la mejor manera en lo que va del torneo, aunque confía en que están a tiempo para reaccionar.

Sobre su presente deportivo, el mediocampista no esconde su satisfacción por la regularidad con la que cuenta, ya que acumula 891 minutos de 1.080 posibles, es el quinto jugador que más tiempo ha estado en cancha de los centenarios y acumula tres goles y dos asistencias.

La realidad que vive Golobio es muy distinta a la de sus últimos dos campeonatos. En el Invierno 2016 apenas disputó 230 minutos, tras aparecer en ocho compromisos, ninguno de estos completos. Además, solo convirtió un gol. Por su parte, en el Verano 2016 las lesiones lo marginaron y únicamente sumó 82 minutos en dos compromisos.

"He aprendido y los minutos que he tenido son muy importantes, porque no había tenido tantos anteriormente. Trato de disfrutar el fútbol porque he tenido lesiones", manifestó.

El volante salió al paso de quienes los llegaron a criticar y cuestionaron su préstamo de seis meses con los blanquiazules, a quienes les aclaró que "estoy acá para aportar, no solo para tomar ritmo".











Comparta este artículo Deportes Juan Bustos Golobio está asombrado con la fidelidad de la afición de Cartaginés Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Juan Bustos Golobio está asombrado con la fidelidad de la afición de Cartaginés Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.