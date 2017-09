Juan Bustos Golobio tiene la regularidad que tanto añoraba en Saprissa

El volante Juan Bustos Golobio tiene un torneo distinto a sus últimos en el Saprissa. Goza de regularidad y plena confianza del técnico Carlos Watson.

Golobio suma 417 minutos en seis partidos en el Apertura, todos ellos de estelar. En los últimos dos encuentros ante Grecia y Herediano jugó los 90 minutos, algo que no sucedía desde hace dos años.

La última ocasión en que eso le ocurrió con la casaca morada fue el 1.° de noviembre del 2015, en el empate 3-3 ante Cartaginés; ese compromiso lo jugó completo, al igual que el del 29 de octubre en el triunfo 3-1 contra Uruguay de Coronado.

Posteriormente, lesiones y su paso por el Cartaginés le impidieron alcanzar el momento que hoy disfruta: estelar como futbolista del Monstruo.

Su función actual es ser el contención de la S. Afirma que es una nueva experiencia en su carrera, pues por lo general juega de mixto.

"Ha sido una bonita experiencia, he tratado de afianzarme en el puesto y dar lo mejor. Me gusta la posición en la que estoy jugando, hay muchos que dicen que no marco, pero en ese puesto hay que marcar y también saber ubicarse en el campo para distribuir", comentó Golobio.

El futbolista no oculta la motivación que le genera sumar minutos, pero afirma que el balance general lo sacará al final de la temporada.

"Estamos ahí para seguir sumando minutos. Lo más importante de esto es la confianza porque siempre trato de dar mi máximo esfuerzo", concluyó.

Por su parte, el estratega aseguró que cumple una función distinta al típico contención que ha tenido el cuadro tibaseño años atrás.

Para Watson, Golobio asegura la pelota y le da un buen tratamiento, situación que genera al Monstruo una buena defensa con la posesión de la pelota.

"Hay un compromiso de todo el bloque de buscar todos los balones, de tal manera que aquel hombre fuerte, experto en marcación, lo disimulemos con el equipo, pero Golobio corre y se propone marcar. Tal vez no recupere tantos balones como otros mediocampista del país, pero se ha propuesto mejorar mucho en ese aspecto", externó el timonel.

Golobio parte como estelar para el juego de este domingo ante Guadalupe a las 11 a. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los guadalupanos son coleros en la tabla de posiciones cinco puntos. Poseen un balance de un triunfo, dos empates y cinco derrotas. Han marcado en ocho ocasiones, pero le han encajado 16 dardos en su arco.