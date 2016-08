Jozef Miso dolido con Guilherme Farinha: 'Hizo todo a mis espaldas'

Goicoechea

La abrupta renuncia de Guilherme Farinha a la Universidad de Costa Rica golpeó la relación que tenía con Jozef Miso, quien fuera más que su asistente, un amigo.

El exjugador de origen eslovaco y quien hizo piña con el portugués tanto en la Liga como en distintos cuerpos técnicos, confesó a La Nación que el timonel nunca le comentó que dejaría las riendas del cuadro universitario pese a que entre ellos existía una relación de confianza absoluta.

Farinha se presentó el martes a la práctica de la U, apenas dos días después de que la silla de entrenador quedara vacante en Alajuelense por la renuncia de José Giacone.

El portugués realizó el entrenamiento sin anunciarle a nadie su salida y en horas de la tarde lo hizo público en una entrevista con este diario, en la que argumentó las razones de su salida.

Mientras el timonel daba a un paso a un costado, Miso quedaba perplejo e intentaba asimilar la sacudida en su casa, en el Barrio San José de Alajuela, la misma que Farinha visitó muchas veces y donde lo recogía con su vehículo a diario para llevarlo a los entrenamientos de la UCR.

"Yo viéndolo por televisión no lo podía creer. Él mismo día viajé con él y nunca me dio a entender absolutamente nada, todo lo hizo a espaldas mías, eso me duele un montón, no me lo esperaba", dijo el exartillero, quien fue designado oficialmente como el reemplazo del luso.

Miso recalcó que pese a la estrecha relación que mantenía con el técnico, la forma en que se dio la situación le causó molestia.

"A mí lo que me dolió, y solo eso le voy a comentar, es que yo viajaba con él todos los días, compartíamos muchísimo, pasábamos mucho tiempo juntos y él hizo todo a mis espaldas. Nunca me comentó absolutamente nada, me tuve que dar cuenta por otras personas que él iba a renunciar a aquí (UCR)"

La Nación intentó que profundizara en el tema pero el eslovacó cortó el tema de raíz: "Ya no quiero hablar más de él", respondió.

Viejos amigos. Miso y Farinha eran inseparables, un vínculo que nació desde que él jugaba para Alajuelense a finales de los 90 y principios del 2000 y el DT era su jefe en las filas erizas.

PUBLICIDAD

En la Ciudad de los Mangos disfrutaron de las mieles del triunfo al obtener un bicampeonato (1999-2000 y 2000-2001), periodo en el que Miso era pieza vital en la ofensiva manuda.

Inclusive cuando Farinha dirigió a Herediano en 2006, Jozef llegó al club por recomendación suya y lo sacó de un bache futbolístico tras sufrir una lesión.

Una vez retirado, el eslovaco se convirtió en la mano derecha de Guilherme, con quien compartió banquillo, primero en Carmelita (entre 2013 y 2015) y después en la UCR, donde el 20 de setiembre cumplirían un año de hacer mancuerna, detalle que no sucederá; la relación entre ellos está rota.











Comparta este artículo Deportes Jozef Miso dolido con Guilherme Farinha: 'Hizo todo a mis espaldas' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jozef Miso dolido con Guilherme Farinha: 'Hizo todo a mis espaldas' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.