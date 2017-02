Jozef Miso deleitó a sus seguidores con dos goles anotados a Erick Lonis

Partido de homenaje

Aunque le preocupaba que no había tenido tiempo para entrenarse, Jozef Miso se vio en la cancha como aquel eslovaco que llegó a Costa Rica en 1995 y que no se cansaba de hacer goles.

Pese a la lluvia y los nervios, el Matador se sentía como nunca, con esas ganas de hacerle pasar un mal rato a Erick Lonis una vez más.

Apenas en el primer minuto dio una muestra de que no ha perdido su velocidad y llegó al área, para verse las caras con el portero al que más disfrutó anotarle, porque para él, los goles en los clásicos tenían un sabor diferente.

El equipo de Miso tenía una muralla atrás, porque José Alexis Rojas le ahogó el grito de gol a Rolando Fonseca, Paulo César Wanchope, Marcelo Bruno y Wálter Centeno.

Claudio Jara no se cansaba de correr y aunque estos invitados hacían todo lo que podían, el peso del juego recaía sobre los que eran de la casa, los que durante muchos años le dieron alegrías a los liguistas.

Javier Delgado y Luis Marín no permitían nada atrás; Carlos Castro y Esteban Sirias aportaban mucha salida por las bandas.

Los pases de Pablo Izaguirre eran calcados a los que hacía en su época de gloria.

Unos mostraban mejor condición física que otros y algunos estaban pasaditos de peso, aunque sin perder las cualidades futbolísticas que siempre los marcó.

Evaristo Coronado solo pudo estar tres minutos en la cancha porque tuvo una dolencia, mientras que Paulo César Wanchope también se lesionó, y abandonó en camilla.

En la fiesta de Miso, él fue quien marcó la pauta y aportó los goles.

En ese minuto 3, Miso revivió ese duelo intenso con Lonnis tras un pase de Esteban Sirias, el eslovaco sacó un remate cruzado y venció al exarquero del Saprissa.

Miso volvió a celebrar de cabeza en el 18', luego de una incursión por la izquierda de Carlos Castro.

German Chavarría mostró sus mejores galas, mientras que Bernal Mullins le dio un poco más de movilidad a los amigos rojinegros de Miso.

Los aficionados enloquecieron cuando vieron que Wílmer López se preparaba para ingresar. Al final entró los últimos cinco minutos en lugar de Javier Delgado.

Pero antes de que el Pato ingresara, Steven Bryce colaboró para mantener el cero en el equipo rojinegro, al sacar de la raya un remate de Chavarría.

A nueve minutos del final, Lonis le ganó un mano a mano a Mullins con aquellos reflejos que lo hicieron ser uno de los mejores porteros del país, sobre todo en este tipo de jugadas.

La cuenta la cerró Luis Diego Arnáez, quien cobró un tiro de esquina y consiguió un gol olímpico.

El equipo de Miso ganó 3-0.

"Muy contento por este reconocimiento de mi querido club y muchas gracías a ustedes por venir. Yo se que la afición es muy fiel no me sorprende nada. Los años pasan muy rápidos, ya no somos como hace 15 años. Muy contento de estar aquí en este estadio nuevamente", comentó Miso en el Morera Soto.

Alineaciones:

Amigos de Miso: Alexis Rojas, Harold Wallace, Javier Delgado, Luis Marín, Carlos Castro, Mauricio Montero, Cristian Oviedo, Esteban Sirias, Steven Bryce, Pablo Izaguirre y Jozef Miso.

Equipo de adversarios de Miso: Erick Lonnis, Daniel Torres, Mauricio Solís, Walter Centeno, German Chavarría, Evaristo Coronado, Claudio Jara, Rolando Fonseca, Reynaldo Parks, Marco Herrera y Paulo César Wanchope. DT: Odir Jacques

Suplentes: Hernán Medford, Sandro Alfaro, José Jaikel, Roger Flores y Alonso Solís.











