Jossimar Pemberton festejó con lágrimas la anotación hecha a Alajuelense

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Alajuela

Jossimar Pemberton no pudo contener las lágrimas. Acababa de clavarle una daga a Alajuelense, el equipo dueño de su ficha por dos años más.

No celebró la anotación de forma efusiva, sino que se hizo a un lado, fue felicitado por sus compañeros y lloró. Al mismo tiempo, la afición liguista le aplaudió, al igual que lo hizo cuando salió de cambio.

Luego del partido dijo que por su mente pasó de todo en ese momento, aunque no especificó las situaciones que lo atormentaban.

"Fue imposible contener las lágrimas. El gol significó mucho, no porque se lo hice a los dueños de mi ficha, sino por las cosas que vengo pasando, por las adversidades que paso junto a mis compañeros", expresó Pemberton.

Además de la incómoda situación en la tabla de posiciones, en Liberia hay serios problemas con el pago de salarios.

A eso se le suma que Pemberton, de 23 años, no anotaba desde el Verano 2016, cuando llegó al cuadro erizo proveniente de Limón. Fue en la jornada 5 de ese certamen contra el Santos de Guápiles.

Otro martirio para el jugador es que no ha podido consolidarse en Alajuelense, pues incluso al principio de este torneo estuvo bajo las órdenes de Benito Floro, pero fue enviado a préstamo, pese a su deseo de defender los colores rojinegros.

"Si tengo la oportunidad de volver a Alajuelense, trabajaré más fuerte. Me dolió dejar la Liga, a quién no le gustaría estar acá, pero son cosas que pasan y me hacen madurar", reveló.

La afición manuda lo premió con aplausos, como un reconocimiento a su esfuerzo.

Asegura que ese apoyo significa mucho para él.

"Siento ese respaldo de la afición, por X o Y razón no estoy acá (con Alajuelense), pero espero aprovechar al máximo ahora con Liberia. Dios primero pueda volver y dar el máximo por la Liga. No estoy por circunstancias que no se dan, pero estoy agradecido con Alajuelense y también con el Municipal Liberia", enfatizó.











Comparta este artículo Deportes Jossimar Pemberton festejó con lágrimas la anotación hecha a Alajuelense Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jossimar Pemberton festejó con lágrimas la anotación hecha a Alajuelense Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.