Jossimar Downer queda fuera del premundial de fútbol playa por lesión

Selecciones nacionales

El seleccionado nacional de fútbol playa Jossimar Downer quedó fuera del premundial de la Concacaf Bahamas 2017 por lesión.

Downer presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que su lugar será ocupado por Silver Slack.

"Se le dio tiempo hasta el último momento para ver su condición, tomando en consideración que vive y trabaja en Cahuita, Limón. Durante el fin de semana entrenó, valoramos la situación, pero fue el propio jugador quien indicó que no se encontraba a un 100%", dijo Jimmy Méndez, médico de la Selección, en un comunicado de prensa.

Por su parte, el seleccionador Franklin Zúñiga dejó claro que en este tipo de competencias se debe ir con todos los jugadores en óptimas condiciones.

"En una eliminatoria mundialista no podemos ir a arriesgar, por eso la determinación de descartar a Jossimar para en su lugar llevar a un jugador que se encuentra a un 100%", expresó Zúñiga.

Duro momento. La decisión no fue fácil para el jugador, pero asegura que la tomó pensando en el grupo y en el bienestar para la Selección.

"Lo valoré el sábado que pasé haciendo un trabajo de playa para ver cómo me reaccionaba la rodilla. Cuando me fui a dormir se comenzó a hinchar y pasé en vela todo el domingo pensando en qué hacer", citó el futbolista.

Y agregó: "A las 7 a. m. me levanté y fui a hablar con el entrenador, le comenté que no estaba en condiciones de viajar, que me había molestado mucho la lesión. No es fácil dejar al grupo porque uno se llega a convertir en una familia, pero así es esto. A seguir adelante".

El combinado costarricense se prepara para jugar el premundial que se disputará en Bahamas del 20 al 26 de febrero.

Dicho certamen dará dos boletos al Mundial Bahamas 2017, que se efectuará del 27 de abril al 7 de mayo del 2017.

El la cita pasada, en Portugal 2015, la Sele cayó en primera ronda ante Italia, Suiza y Omán.