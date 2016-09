Alajuelense sancionaría a José Guillermo Ortiz por faltarle el respeto a la afición

La Liga ofrece disculpas

El gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez, aseguró que ningún jugador está por encima de la institución y lamentó que José Guillermo Ortiz le faltara el respeto a la afición en el juego entre la Liga y la UCR.

Como él no ha renovado con la Liga y un programa oficial de Herediano lo anunció como fichaje florense a partir de enero, un sector de la afición manuda le hizo reproches al delantero, quien reaccionó y respondió en los últimos diez minutos del primer tiempo contra los académicos. En Alajuelense consideran su actitud una falta de respeto para quienes compran su boleto.

Lea: José Guillermo Ortiz: 'No he firmado con Herediano'

"Lo que sucedió (la reacción del jugador), independientemente de la actitud que tuviera el aficionado ante las especulaciones de una firma del jugador Ortiz con otro club, no fue la mejor y consideramos que fue una falta de respeto para nuestra afición, a la que hemos estado llamando para que vuelva al estadio y lamentablemente, los que vinieron este domingo, siendo la mejor taquilla después de la que se hizo contra Saprissa... estamos apenados y queremos pedir disculpas a nuestros aficionados e invitarlos a que vengan el sábado contra Santos", dijo Marco Vásquez.

Reseñó que el equipo mostró una cara diferente y que se esperan cosas mejores.

"Así que reiteramos una disculpa por parte de esta institución a todos los miles de aficionados que estuvieron acá o que vieron las tomas de lo que fue la reacción del jugador por la presión que estaba ejerciendo en ese momento el aficionado".

¿José Guillermo Ortiz se expone a una sanción económica o deportiva?

El jugador trabajó muy bien durante la semana, mostró interés en jugar, entrenó bastante bien; así que el cuerpo técnico lo estaba tomando en cuenta.

Corresponde a don Guilherme Farinha y al cuerpo técnico tomar las decisiones en el orden deportivo. Si se da o no una sanción sería un tema que se manejaría a lo interno, no queremos exponer más al jugador. Lo que sí está claro es lo que se vio y se escuchó en la cancha y por supuesto que sobre eso tomaremos medidas.

PUBLICIDAD

¿Las medidas se tomarían hoy mismo?

Eso es un tema interno, se manejará con el cuerpo técnico y con la gerencia deportiva y esperaríamos tal vez a que el jugador vuelva del proceso de la Selección para poder analizar eso, pero realmente no queremos exponer más al jugador ni exponer más este tema.

Sencillamente sabemos que se comete un error en contra de aquellos que pagan por venir al estadio, de todos los que a través de la radio o la televisión ven nuestros partidos y consideramos que merecen una disculpa.

¿Sería prudente seguir usando a Ortiz y exponerlo ante la afición o congelarlo o tenerlo en banca para evitar problemas?

Lo que se pensó originalmente es que el jugador continuara, él nos dijo que no había firmado con ningún club, nosotros creemos en la palabra del jugador y por eso se tomó la decisión de que continuara jugando en el primer equipo. Lo que sucedió este domingo se sale de nuestras manos, no es algo que planificamos, ni mucho menos, es una decisión del jugador, es una reacción del jugador, en este momento él sigue en el primer equipo.

Don Guilherme tomará sus decisiones, no corresponde a esta gerencia, sino más bien al cuerpo técnico y gerencia deportiva, deberán tomar decisiones.

¿Ustedes están convencidos de que él no ha firmado con Herediano?

Él nos dijo que no ha firmado con otro equipo y yo le quiero creer al jugador, es un jugador que ha crecido en esta institución y no tengo por qué pensar que nos esté mintiendo. Si tuviéramos la seguridad de que firmó con otro equipo ya no estaría aquí, pero su representante y él nos han indicado que no han firmado, entonces nosotros confiamos en su palabra en este momento.

¿Podrían tomarse decisiones tanto en lo deportivo como en lo administrativo?

La parte administrativa la maneja también el cuerpo técnico y me refiero a lo que sucede adentro del camerino.

Hay un tema más profundo que una sanción, está en juego la continuidad o no de un jugador en una institución, entonces más allá de que se le sancione o se le hable a un jugador, yo creo que lo más importante y tiene peso es lo que analizamos de lo que pasó este domingo, de lo que sucedió. Esa es una decisión más trascendental para la carrera del jugador y para nuestro primer equipo porque ocupamos jugadores para hacerle frente a un campeonato que está siendo muy competitivo.

PUBLICIDAD

Hay equipos como Saprissa y Herediano que están haciendo las cosas muy bien y nosotros recién estamos entrando a zona de clasificación y necesitamos tener al 100% a nuestro equipo con motivación, energía, calma y eso fue algo que empezamos a ver.

Por un lado nos pone alegres pensar que el equipo está retomando su rumbo, pero también este es un tema que tiene mucha más trascendencia que una simple sanción.

¿Fue prudente alinear a Ortiz en el Morera Soto por toda la presión que hay a su alrededor?

Esa pregunta es para el director técnico, porque don Guilherme fue claro, sus superiores, en este caso la gerencia deportiva y la Junta Directiva dan el aval para que el jugador continúe en el primer equipo porque el jugador y su representante indicaron que no han firmado con nadie todavía, entonces don Guilherme cuenta con el jugador.

Él trabaja muy bien durante la semana, se nota con toda la intención de ser protagonista y titular, así que don Guilherme toma la decisión de usarlo, ellos han conversado durante la semana de la posibilidad de que el aficionado se sintiera un poco molesto, era un sector, no era todo el estadio, pero las cosas no salieron bien y don Guilherme toma la decisión de sacarlo para proteger al jugador de la afición, para proteger también el ánimo del aficionado y obviamente se toma la decisión en el mejor momento.











Comparta este artículo Deportes Alajuelense sancionaría a José Guillermo Ortiz por faltarle el respeto a la afición Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Alajuelense sancionaría a José Guillermo Ortiz por faltarle el respeto a la afición Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.