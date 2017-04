José Giacone: 'Volvimos a mostrar la irregularidad que hemos tenido en este torneo'

Técnico de Pérez Zeledón

El técnico de Pérez Zeledón, José Giacone, reconoció el mal accionar de su equipo durante el primer tiempo en la derrota ante Cartaginés (3-1), pero resaltó el cambio de actitud para el complemento.

¿Qué análisis hace del partido?

El primer tiempo fue de Cartaginés claramente, nosotros pecamos en no salir con la agresividad y la actitud que necesitábamos para afrontar un partido de este tipo. Volvimos a mostrar la irregularidad que hemos tenido en este torneo, irregularidad que a mí me preocupa, porque el equipo sale en el segundo tiempo y es el que uno quiere ver. Me parece que es un juego para sacar conclusiones de cara a los partidos que nos quedan, porque todavía estamos vivos para pelear. Pienso que si el equipo tiene el nivel del segundo tiempo, hay claras posibilidades de clasificar.

¿A qué atribuye ese mal primer tiempo?

A no asumir la realidad de la situación, hablamos mucho de que es un partido importante, hicimos un planteo para no meternos atrás, el equipo peleó la mitad de cancha pero la perdió pasivamente. No pudimos contrarrestar el juego asociado de Cartaginés y lo pagamos con goles.

¿Cómo ve el panorama tomando en cuenta lo apretada que está la clasificación?

Quedan tres juegos, estamos cuartos, matemáticamente estamos mejor que los que nos siguen, pero tenemos que superarnos a nosotros mismos, tenemos que mejorar nuestro rendimiendo y tenemos que dar el máximo para poder clasificar. Indudablemente si uno se guía por la actitud con la que salimos en el primer tiempo nos va a costar mucho; sin embargo, lo que nos da esperanza es el segundo tiempo, cuando el equipo estuvo al borde del 3-2. Tenemos que trabajar en la parte mental para afrontar lo que viene.

¿Cree que la localía va a ser vital en esta última etapa del torneo?

Es muy importante, nos quedan dos partidos muy difíciles en casa, ante Limón y San Carlos, pero sabemos que tenemos que ir por todo. Son instancias finales, tenemos la expectativa de clasificar, de hacer valer nuestra cancha, eso nos acercaría mucho a la clasificación. Por eso lo digo, en un torneo tan irregular, donde no hemos sido la excepción, tenemos que seguir luchando. Hoy a pesar de la derrota salimos con la frente en alto porque el equipo reaccionó, mostró en la cancha que no es menos que Cartago.











