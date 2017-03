José Giacone: 'Si Alajuelense encuentra el gol, es muy difícil marcarle'

Técnico de Pérez Zeledón

Alajuela

José Giacone, técnico de Pérez Zeledón y quien tuvo un paso por Alajuelense en el torneo anterior, asegura que a los manudos les hace falta punch en ataque, pero le resalta la solidez defensiva que muestra.

Así lo aseguró en conferencia de prensa luego de la derrota con los rojinegros por 2-0, este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Qué impresión le dejó Alajuelense?

Para mí la Liga es un equipo ordenado, compacto, que está tomando el funcionamiento que quiere el profesor (Benito Floro), que encontró hoy el gol, porque no lo venía consiguiendo. El análisis que hice es que carecía del golpe final, del punch, pero hoy encontraron el gol y por eso el resultado. Tácticamente es un equipo que está clarito a lo que juega y si encuentra el gol, es muy difícil marcarle, porque trabaja fuerte en la recuperación del balón. Basado en esa solidez, quizás en un futuro no muy lejano, puede encontrar el funcionamiento ofensivo que es lo que le cuesta más.

¿Qué no le gustó de Pérez Zeledón?

No estoy satisfecho por perder el juego por errores puntuales. El trámite del partido fue mucho más parejo de lo que indica el resultado. Permitimos un gol en un centro de tres cuartos de cancha que tenemos bien trabajado y regalamos una pelota que terminó en falta, en la cual nos convirtieron en un tiro libre de lejos. Me da mal sabor de boca por el resultado. No tuvimos claridad en ataque, llegamos con centros no tan peligrosos, pero me parece que podíamos haber sacado un mejor resultado.

"Veníamos con una muy buena racha al inicio de esta segunda fase, a pesar de estas dos últimas derrotas (ante la Liga y contra Santos). Vinimos a hacer un partido de tú a tú; en ningún momento quisimos meternos atrás".

¿Qué analiza de su próximo rival, la UCR, y cómo visualiza lo que falta del torneo?

El análisis de la UCR es que es un equipo que, a pesar de la problemática económica, ha sido bien manejado por Mauricio Wright, al conseguir resultados en juegos difíciles que los saca de la zona de descenso. Lo que falta del torneo, son finales.

Diego Calvo fue abucheado. ¿Siente que tiene un nivel óptimo?

Cuando el equipo no tenía la pelota, era él quien la pedía; resalto mucho esos jugadores, a veces se confunde el coraje del futbolista con meter, correr, trabar, esas son cosas que hay que hacer, pero cuando las cosas se ponen feas, hay jugadores que se escoden y no piden la pelota. En el caso de Calvo, que era abucheado por motivos extrafútbol, no por rendimiento, no hizo una labor descollante, pero hizo un trabajo correcto y mostró carácter.

¿Cuál era la idea que querían en el primer tiempo?

Veníamos a ganar el partido, por eso salimos a presionarlos al campo rival y la mayoría del primer tiempo jugamos ahí, sin claridad, con mucha agresividad en la presión y después se dio esa situación del gol y tuvimos 20 minutos flojos en el segundo tiempo, aunque después mejoramos. En el fútbol hay que convivir con la presión y no lo veo malo. No creo que estemos lejos de clasificar, el equipo tiene con qué pelear la clasificación.











