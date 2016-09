José Miguel Cubero solicitó jugar de volante en el Herediano

El volante del Club Sport Herediano, José Miguel Cubero, se siente más cómodo jugando en su posición natural, volante de contención, y así se lo hizo saber al cuerpo técnico florense.

Al mundialista de Brasil 2014 se le estaba utilizando como defensor central desde que regresó del Blackpool de Inglaterra y en algunas ocasiones como mediocampista de marca.

"Ya hemos hablado con el cuerpo técnico, que es el que toma las decisiones, y con Jafet Soto, que es el gerente deportivo. Obviamente en los partidos pasan muchas cosas y uno tiene que estar anuente a jugar en cualquier puesto, pero al final lo que cuenta es dónde me siento más contento. Todos sabemos que mi puesto es de contención", comentó Cubero.

El futbolista es consciente de que en su posición habitual tiene mucha competencia en el campeón nacional, pues están Randall Azofeifa, que es titular en la Selección Nacional, y Óscar Esteban Granados, que es el capitán del equipo que dirige Hernán Medford.

"Es para bien del club, para eso firmamos un contrato y decidí estar en este club. Yo sabía a lo que venía y la competencia ha sido muy sana, mientras todos estemos bien cualquiera puede aparecer en una lista de la Selección", añadió.

Cubero explicó que un error puede ser más complicado de remediar para un defensor central, pues una mala decisión o una mala marca le abre la puerta al rival para anotar.

"Es claro que en algunos momentos, jugando atrás se puede fallar o se ve más claro un error. Uno no quiere fallar, pero yo soy una persona que me arriesgo a las cosas, el campeonato pasado jugué más del 70% de los partidos atrás y fuimos uno de los equipos que menos goles recibió", agregó el volante.

Una de las cosas que motivaron a José Miguel Cubero para hacer la solicitud al cuerpo técnico es la Selección Nacional, en la que fue un jugador importante en la ruta a Brasil 2014 y estuvo en la Copa del Mundo jugando ante Uruguay, Italia, Grecia y Holanda.

El último juego de Cubero con la Tricolor se presentó el 20 de junio de 2015, en la Copa Oro frente a la selección de México, en juego que Costa Rica perdió 1-0 ante los aztecas.

"Quiero pelear mi puesto en donde me siento mejor, porque también tengo la posibilidad de volver a la Selección Nacional y eso sería una gran alegría", expresó el jugador.

Ante la petición del mediocampista, la dirección técnica del equipo rojiamarillo mostró mucha apertura y salvo una necesidad, Cubero solo jugará como volante de marca.

"Es un cuerpo técnico con el que fui compañero con Minor Díaz y Mauricio Solís. Conversamos con Hernán Medford y no hubo problema, pues la idea es beneficiar al club", dijo Cubero.

Además, Cubero aprovechó para disipar los chismes sobre su contrato, ya que escuchó en medios de comunicación que hablaban de una supuesta cláusula para que jugara de titular.

"Yo aquí nunca me he metido en nada, ni en mi contrato. Me di cuenta que decían que había una cláusula y eso no es así, para nada. Yo soy un jugador respetuoso de las decisiones del cuerpo técnico", finalizó el jugador.

