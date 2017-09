José Guillermo Ortiz: 'Estoy corriéndolas todos por el equipo'

La entrega, el coraje y la lucha constante en la cancha son la carta de presentación del delantero José Guillermo Ortiz, quien desde su llegada a Herediano se ha convertido en pieza indiscutible en el esquema del técnico Hernán Medford.

Ortiz confesó que el ir a presionar en las bandas y tratar de abrirse camino a base de velocidad y fuerza, como lo hizo el sábado ante el Saprissa, en duelo que terminó 1-1, tiene también un desgaste adicional que lo hacen perder hasta tres kilos de peso, los cuales recupera gracias a una buena hidratación después del compromiso.

Con los florenses Ortiz hasta el momento suma seis partidos en el Torneo de Apertura 2017, de esos en cinco actúo como titular para un total de 452 minutos en cancha y además suma una anotación, según datos estadísticos de la Unafut.

Precisamente ese esfuerzo y determinación es recompensado por los aficionados rojimarillos, quienes le han reconocido que nunca bajo los brazos, pelea cada pelota y se entrega por el equipo, a pesar de su pasado rojinegro con Alajuelense y un breve paso por el DC United de la MLS.

"Creo que no es solo Ortiz el que corre en el partido. Somos los once jugadores los que damos el máximo en la cancha. Yo estoy agradecido con el cuerpo técnico y los compañeros que me han dado la confianza y por esa razón es que estoy corriéndolas todos por el equipo", sentenció Ortiz

El ariete rojiamarillos indicó que nunca le han medido cuánto corre en un partido, pero tiene claro que es bastante, así como su desgaste.

"Nunca me han llevado la estadística de cuánto es lo que corro, pero lo que sí hago es pesarme y por ejemplo en el juego ante Saprissa perdí tres kilos de peso, pero al día siguiente con una buena hidratación, descanso y alimentación los recupero sin ningún problema", agregó Ortiz.

José Guillermo también está agradecido con los seguidores florenses, quienes no han sido mezquinos en reconocer su esfuerzo.

"Como dije tengo que agradecerles a ellos (aficionados) porque siempre han estado apoyándome desde que llegué al equipo. Los delanteros somos los primeros defensas, por eso que tenemos que presionar arriba para ayudar al resto de los compañeros", manifestó Ortiz.

Sobre el primer lugar del Apertura 2017 Ortiz confesó que no deben confiarse, pues aunque rescataron un punto ante los morados, deben estar muy atentos a no seguir cediendo ventaja ante sus rivales.

"Necesitamos ganar el próximo partido para mantener la ventaja. Ellos (Saprissa) manejaron el primer tiempo, pero logramos equilibrar el compromiso e incluso tuvimos opciones para rematar el juego, pero lastimosamente no se no dios el triunfo que era lo que buscábamos", sentenció Ortiz.