José Guillermo Ortiz: 'Si anoto no voy a celebrar, porque le tengo cariño a la Liga'

Después de su sonada vinculación al Herediano, el delantero José Guillermo Ortiz volverá a la casa que vio nacer su carrera futbolística: el Estadio Alejandro Morera Soto.

Tras abandonar Alajuelense en el Torneo de Verano 2017 y un paso fugaz por el DC United de la MLS, Ortiz tendrá el reto de volver a la cancha donde se dio a conocer.

El ariete, quien apenas suma 125 minutos con los colores rojimarillos en el actual Torneo de Apertura, deberá afrontar también los silbidos y la desaprobación de la afición liguista, que no cabe duda le va a cobrar que abandonó las tiendas rojinegras.

El oriundo de Canalete de Upala dice estar preparado para el recibimiento que le harán en el reducto manudo, aunque de hacer un gol no lo va a festejar.

"Para nadie es un secreto que será un partido difícil, que la afición estará encima mío por todo lo que me pasó y mi desvinculación de la Liga. Pero los aficionados no saben lo que pasó o porqué mi decisión de dejar Alajuelense en su momento", comentó Ortiz.

José Guillermo, en los dos partidos que ha visto acción con el Team, demostró mucha entrega y disposición, características que aplaudieron los aficionados florenses y que llena de confianza al exalajuelense, quien buscará su primer gol del campeonato en el Morera Soto.

"Si anoto no voy a celebrar porque le tengo mucho cariño y respeto a la Liga, a la afición y a los compañeros. Ellos (los manudos) entienden el porqué de mi decisión de marcharme, saben cuál es la realidad, pero igualmente voy a dar el máximo porque me debo al Herediano", explicó Ortiz.

El delantero de 25 años reiteró que tiene buena relación con los rojinegros, pero igualmente sabe que el partido será muy complicado, pues además de la rivalidad histórica, ambos conjuntos llegan con diferentes perspectivas.

"Con los jugadores de más experiencia en la Liga me llevo bien, incluso con algunos directivos, pero en el partido cada quien irá por lo suyo. Nosotros vamos a ir con todo, queremos mantener el primer lugar y es claro que en lo personal voy a buscar el gol porque es la misión de los delanteros", aseguró Ortiz.

El goleador es consciente que ganarse un puesto en el Herediano no es tarea fácil ya que tiene compañeros de ataque con experiencia, como los mexicanos Luis Ángel Landín, Julio Cruz, el argentino Jonathan Hansen y los nacionales Jairo Arrieta y Víctor Mambo Núñez, por lo que debe aprovechar cada minuto que le dé el cuerpo técnico.

"Siento que me he adaptado muy bien al trabajo de los compañeros en la ofensiva. Le agradezco al técnico Hernán Medford la confianza, porque jugar aquí no es fácil. Sin embargo, desde que llegué entrené muy fuerte para jugar en todos los partidos", mencionó Ortiz.