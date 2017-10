José Guillermo Ortiz se gana a punto de goles el respeto de la afición florense

El artillero José Guillermo Ortiz no solo se ganó la titularidad en el plantel del técnico Hernán Medford en el Herediano, sino también el cariño y el respeto de la afición, gracias a su entrega en cada partido y a las cinco conquistas que suma en el Torneo de Apertura.

Ortiz, quien le anotó a Limón este domingo y le había marcado dos tantos a Liberia el pasado miércoles, se integró al cuadro florense a principio de la temporada, tras su fugaz paso por el DC United de la MLS y se convirtió en pieza fundamental al punto de jugar, en 12 partidos, un total de 914 minutos.

El delantero de Canalete de Upala incluso le anotó a su exequipo Alajuelense, próximo rival de los rojimamarillos, el sábado a las 8 p. m. en el Rosabal Cordero.

"Ahora lo que queda es trabajar durante la semana porque viene un partido contra Alajuelense que será un muy difícil. Estamos en casa y debemos salir a ganar para mantener el liderato y el invicto", comentó Ortiz, quien es el segundo mejor artillero del Team después de Rándall Azofeifa, quien registra ocho.

José Guillermo ha salido ovacionado por la afición florense en los últimos dos partidos, pues le destacan su entrega, sacrificio y anotaciones, con las cuales se ha vuelto un jugador importante en el esquema de Medford.

"Uno siempre se entrega al máximo y eso lo observa la afición. Esa ha sido mi característica y voy a jugar igual porque acá me abrieron las puertas", agregó Ortiz.

En el compromiso frente a Limón, José Guillermo le marcó a Dexter Lewis su quinto tanto de la temporada al minuto siete, tras una gran acción individual en el área. En total remató a marco en tres ocasiones, dos de ellas directas y una desviada. Le cometieron dos faltas en los 78 minutos que estuvo en el campo, antes de ser sustituido por Jairo Arrieta.

Durante el compromiso, el ariete florense tuvo algunas diferencias de criterio con el asistente uno Andrés Arrieta, quien le sancionó varios fuera de juego.

"En el partido, la verdad no sentí que estuviera en posicion prohibida en tantas ocasiones, pero bueno, es decisión de ellos (árbitros). A mí me toca hacer mi trabajo, aunque hay momentos en que uno se calienta y reclama, pero no pasó a más. Hay que respetar las decisiones arbitrales”, expresó Ortiz.