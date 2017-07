José Carlos Cancela tendrá su adiós con el Herediano

Este miércoles el volante uruguayo José Carlos Cancela vestirá una vez más la camiseta del Club Sport Herediano en su partido de despedida.

Cancela fue pieza clave del equipo rojiamarillo que rompió la racha de 19 años sin ser campeón nacional.

"Sin duda en Herediano fueron los mejores años de mi carrera. Me tocó hacer, sentir y pasar cosas en Herediano que en ningún otro lado las sentí. Los años que me tocó en el Herediano fueron los mejores de mi vida", explicó Cancela.

La noche del 19 de mayo del 2012, José Carlos Cancela fue el encargado de levantar el trofeo que acreditaba al Team como monarca nacional por vez número 22, algo que el sudamericano nunca olvidará.

"Fue una alegría inmensa. Se juega fútbol por lo económico y por el prestigio; el prestigio no tiene precio. En el momento de levantar la copa después de tantos años que el club no lo lograba me marcó y me va a marcar por el resto de mi vida", comentó el mediocampista.

Los compañeros de Cancela en ese Verano 2012 consideran que fue una pieza clave.

"Yo creo que todo el heredianismo debe estar muy orgullo de haber tenido un jugador como Cancela. Herediano es lo que es por jugadores como él", explicó Víctor Núñez.

Además, los jugadores rojiamarillos recalcan el trabajo de Cancela fuera del terreno de juego por el ejemplo que daba.

"Hay que verlo como un gran ser humano, es una excelente persona. Invito a los aficionados que se hagan presentes", comentó José Miguel Cubero.

El partido de de este miércoles a las 8 p. m. en el Rosabal Cordero será entre los jugadores campeones del Verano 2012 y la actual planilla del campeón nacional.