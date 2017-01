Herediano José Alfonso Nieto: 'No puedo decir que soy el crack, pero quiero dar lo mejor de mí'

El volante José Alfonso Nieto fue presentado como ficha del Herediano, puede jugar en tres diferentes posiciones y está a la espera de su pase internacional y permiso de trabajo para actuar con el equipo de Hernán Medford.

¿Qué lo motivó a venir a Costa Rica?

Primero agradezco el recibimiento que me han dado y la confianza que me está dando la directiva y Jafet Soto. Lo único que buscaba era confianza y aquí me siento bien; me han recibido con las puertas abiertas. Vengo a un equipo grande y vengo a aportar todo de mí. Por la mañana entrené y me siento bien.

¿Qué tal lo recibieron?

Vengo con la responsabilidad de que es un equipo grande, vengo a aportar. En mi mente está ser campeón y dejar huella en Costa Rica. A los aficionados les agradezco, pues en el momento que se hizo oficial mi fichaje empezaron a darme la bienvenida. El recibimiento fue muy bueno, los compañeros me recibieron bien.

¿Qué conoce del fútbol de Costa Rica?

De los rivales me han dicho que los más grandes son Saprissa y Alajuelense, pero no se debe descartar a ningún rival.

¿Cuáles son sus cualidades?

Siento que puedo jugar de contención, por el centro del campo o de mediapunta por detrás del nueve. Yo vengo a aportar, no puedo decir que soy el crack, pero quiero dar lo mejor de mí junto con los compañeros, ya que esto es un equipo y es cuestión de todos para ser campeones.

¿Pudo ver los 90 Minutos por la Vida?

No los vi, me enteré por redes sociales de los resultados. No he visto cómo juegan los demás equipos, lo que sí es que ya quería estar aquí, conocer el estadio, a mis compañeros y a la gente; poco a poco ir conociendo más.

¿Qué va a extrañar de su país?

Muchas cosas, es un cambio por completo, pero no tengo miedo a nada. Yo me acoplo a la comida y a la ciudad. Estoy muy agradecido, se ve que la gente es muy humilde y con eso me quedo del país.

¿Conoce a Hernán Medford?

Por allá es muy conocido Hernán. No tuve tanto acercamiento con él, en el entrenamiento lo saludé y con el paso de los días lo voy a ir conociendo mejor.











