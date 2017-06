Jorge Luis Pinto afirma que algún día volverá a dirigir a Alajuelense

Jorge Luis Pinto se ve contento, está en su charco y con su gente.

El seleccionador de Honduras dijo que vino con gusto a la celebración de los 98 años de los rojinegros.

Antes de entrar a la cena de gala donde se darán a conocer detalles de las actividades que se harán de cara al centenario en 2019, el estratega colombiano conversó con La Nación.

Dijo que su mejor recuerdo de 2002 y 2003, cuando dirigió a los erizos, es que Alajuelense siempre fue un equipo ganador.

Además, prometió que en algún momento retornará al banquillo de la Liga.

"No le quepa duda", afirmó el técnico que será el dedicado del fogueo de este domingo entre Alajuelense y el Once Caldas de Colombia, a las 11 a. m. en el Estadio Nacional.

Al terminar la charla, llegó Benito Floro y el español y el colombiano se fundieron en un abrazo.

¿Cómo se siente en Costa Rica?

Lindo, feliz, encantado, con los amigos y el pueblo que me encuentro en la calle es bellísimo.

¿Quisiera regresar a Costa Rica en el futuro?

Me encantaría, es un sueño. Yo quiero recordar una vaina que sacó la Liga cuando me fui con los muchachos, que coreaban Pinto por siempre y ahora lo digo yo, Costa Rica por siempre.

La Liga cumple 98 años, es la institución que le abrió las puertas de este país, ¿qué siente usted por Alajuelense?

Cariño, amor, sentimiento, la Liga me abrió las puertas de una proyección internacional y tengo que estar inmensamente agradecido siempre.

¿Por qué no dudó en decir yo voy cuando se le planteó el homenaje?

Lo primero que dije es que no hay la menor duda. Hay que seguir celebrando y haciendo que la Liga esté en los primeros lugares.

¿Volvería algún día a la Liga?

Algún día, no le quepa la menor duda. Dios quiera, ojalá y logren mantenerse donde siempre le ha correspondido a la Liga y como dicen mis jugadores, en la Liga no sirve el segundo puesto, si no es el primero, no sirve nada.

¿Usted ama este país?

Lo amo y lo siento, me encanta estar acá y quiero al pueblo costarricense.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la Liga?

Siempre tuve la suerte de ser primero y eso es maravilloso.

¿Qué significa que la Liga ya casi llegue a los 100 años?

Es una felicidad, es un orgullo para los hinchas, son 98 años de historia, ganadores, es lindo, lo es todo, para los directivos y los hinchas.

Usted conoce muy bien el fútbol nacional, ¿qué le parece este proyecto con Benito Floro?

Súper, hay que tener calma. Benito es un hombre de fútbol, con mucha vivencia internacional y le puede dar lo mejor a un club como este. Y Benito sabe que hay que ser primero siempre.

¿Considera entonces que es un asunto de darle tiempo al tiempo?

Sí, son procesos y todos los clubes tienen ese momento. Yo pienso que hoy llega el momento de competir, transformar el club y hacerlo competitivo y vamos a ver.

¿Regresaría entonces al fútbol nacional?

Sin duda, a un equipo que le gusta ser competitivo, ser primero siempre, cómo no me va a encantar.